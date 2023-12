‘La capacidad de crecer de forma sostenida la da la inversión’: Ana Maiguashca

Hoy comienza en Medellín uno de los eventos económicos más importantes a nivel internacional, se trata del Congreso Mundial de Economía, que estará a cargo de la Universidad Eafit y contará con la presencia de grandes personalidades, que hablarán sobre los retos en esta materia.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo)



La situación de Colombia y cómo sortear la desaceleración que ya se está viviendo, será uno de los temas de esta nutrida agenda, que se cumplirá entre el 11 y el 15 de diciembre.



Portafolio habló con Ana Fernanda Maiguashca, quien es presidenta del Consejo Privado de Competitividad y hace parte de los directivos del evento. Ella entregó sus percepciones sobre la realidad económica del país.



(Lea más: Gran Cumbre Portafolio sobre economía y negocios: los mejores momentos)

¿Es momento de hacer introspección?



Esa introspección debemos hacerla hoy, pero hubiésemos podido hacerla hace dos, tres o cinco años. Debemos tener en cuenta que los puntos estructurales de debilidad de la sociedad colombiana, esto no es solo de la economía, no se están presentando porque el 2023 está generando una desaceleración. La desaceleración se genera porque vivimos acostumbrados a quedarnos en cosas de corto plazo.



¿Qué le está faltando al país?



Parte de lo que tenemos que pensar es cuáles son esas vulnerabilidades que no nos permiten crecer de manera sostenida y, sobre todo, que no nos permiten crecer de manera incluyente. Qué hace que cuando tengamos periodos de expansión económica, no le estemos brindando oportunidades a las personas más vulnerables, para que puedan resolver su situación de vulnerabilidad de manera estructural.

¿Por dónde se puede empezar?



En primer lugar, la inversión, porque esa capacidad de crecer de manera sostenida en el tiempo sólo la da la inversión, bien sea desde la inversión privada o desde la inversión pública. Por eso, como sociedad, tanto el sector productivo, como el sector público, tienen que sopesar la idea de que por riesgos e incertidumbres que tengamos, complicaciones y enredos que se presentan en la ejecución; hay que trabajar de la mano o de lo contrario, sin inversión, no podremos mantener el PIB.



Usted hablaba de la formación…



Sí. Ese es el segundo punto, tenemos que, de alguna manera, darnos cuenta que tenemos una crisis de talento humano brutal. Los resultados PISA que recibimos esta semana son un ejemplo, una foto, pero dijéramos que no los necesitábamos para saber que nosotros tenemos una crisis educativa en el país, que no hemos sido capaces de resolver, no ha sido capaz de resolver la política pública.



Inversión iStock

¿Eso también se trabaja en grupo?



Tenemos que, de alguna manera, arremangarnos y pensar cómo es que vamos a hacer para que nuestros niños y niñas empiecen a estar preparados para un futuro para el cual hoy no lo están. No podemos pasar por alto que los jóvenes que hoy estamos recibiendo en la fuerza laboral, no tienen las herramientas adecuadas para poder ser productivos y superar sus ciclos de pobreza.

(Lea más: Sorpresa en ránking de las ciudades más competitivas: esta es la lista)

¿Hay algo más que se pueda hacer?



Pensar en cómo vamos a abrirle las puertas a toda esa población joven para que hoy tenga alguna oportunidad. Y eso va a implicar que el sector productivo sea creativo y piensen en requisitos y restricciones que quizás va a tener que ablandar para poder abrir esas puertas.



También que realmente la política pública reflexione en torno a la idea de darnos cuenta de que muchas de las reformas que se han planteado, se están planteando desde un punto de vista que protege a un pedacito de la población que, voy a llamarlo así, está en la mitad del sándwich, pero que deja en condiciones mucho más débiles a la población más vulnerable.



¿Puede superar Colombia la tormenta que se avecina?



Este es un país que ha tenido muchos choques y ha salido relativamente exitoso de ellos. La pregunta es si queremos seguir viviendo de tumbo en tumbo, que creo que es una pregunta distinta.



Y para eso hay que aprovechar los espacios de reflexión, espacios donde tenemos que volver a mirar a lo que nos ofrece la investigación académica, lo que hemos aprendido, lo que han aprendido otros países, y quizás abandonar un poco la idea de querer tener la razón, porque yo siempre he insistido en mi idea y tú en la tuya.



¿De esto se va a hablar en el Congreso?



A veces uno tiene que salirse del mundanal ruido y a mí me parece que este espacio, de volvernos a las aulas de clase, a oír lo que las personas que se dedican a pensar, que han pensado, han averiguado, han investigado y nos muestran qué nos dice la evidencia, qué nos dice la experiencia de otros sitios y creo que este es el espacio adecuado para dar esa mirada desde afuera y analizar cómo mejorar.

(Más noticias: ‘Impulsar la inversión, un requisito de la reactivación’)

Un cartel de expertos

El Congreso Mundial de Economía reunirá a varias de las mentes más brillantes y destacadas del ámbito económico global. Michael Kremer, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2019, y Eric Maskin, quien obtuvo el mismo reconocimiento en 2007, encabezarán la lista de distinguidos participantes.

También contará con la presencia de grandes personalidades como Gita Gopinath, la vicepresidenta del Fondo Monetario Internacional, y Carmen Reinhart, ex-economista jefe del Banco Mundial, durante esta semana.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio