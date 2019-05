‘El país tiene una gran oportunidad en las ‘fintech’

La sede de Payvalida está en Medellín, en donde inició operaciones hace ocho años para ofrecerles opciones de pago a los gamers colombianos. En el 2015 amplió su campo de acción e incursionó en el mundo de las ‘fintech’, tecnología financiera de pagos y recaudos adaptados a todo tipo de comercios y vendedores on line.



Jorge Vélez es su CEO y hace un balance del mercado colombiano, de las expectativas de los usuarios y de los avances de la compañía. En diálogo con Portafolio dijo que la clave está en la comodidad, la agilidad y la seguridad para compradores y vendedores.





¿Cómo ha cambiado el mercado en Colombia de este sector?



Cuando empezamos el proceso como pasarela de pagos para el sector de entretenimiento enfocado a gamers, el mercado colombiano, y en general el latinoamericano, era marginal con respecto al global. Pero, en los últimos tres años el crecimiento de recaudos en este sector ha crecido en forma exponencial, al ofrecer diferentes alternativas de medios de pago e integrarnos directamente con los principales portales de distintos países. Así, nuestros usuarios finales han tenido la oportunidad de acceder en forma más rápida y segura a los distintos productos y servicios que les genera bienestar.



Hace cinco años ingresaron al mercado de las Fintech.



¿Cómo les ha ido?



La plataforma de pagos de Payvalida atiende diferentes sectores, desde el retail masivo, pasando por productos de belleza, turismo, seguros, productos financieros, educación virtual, sector farmacéutico, transporte y su cadena de abastecimiento, y otros más. El ecosistema Fintech ha evolucionado de manera muy exitosa en los últimos años y ha pasado de ser un tema con ciertas reservas dentro del ecosistema que cubre, a convertirse en facilitador del desarrollo de distintas alternativas disruptivas para diferentes sectores, como e-commerce, seguros, financiero, pagos y otros, alineándose a las distintas tendencias a nivel global. Por ejemplo, hay más de 100 compañías vinculadas al gremio de Colombia Fintech. El país tiene una excelente oportunidad de convertirse en actor estratégico a nivel internacional, en articulación con instituciones públicas y privadas, que permitan darle agilidad e institucionalidad a las nuevas tecnologías.



¿En el corto y mediano plazo, cómo están ustedes para responderle al mercado y a los nuevos retos?



Nuestra postura como empresa está basada en trabajar con base en tres premisas: inclusión digital, social y financiera para todos los sectores de la sociedad, con estructuras innovadoras, seguras y escalables con interoperabilidad de todo nuestro ecosistema de pagos y recaudos. Por esto trabajamos con tecnologías de vanguardia en cuanto a seguridad, almacenamiento y análisis de datos, desarrollo web y móvil.



Lo más importante es que contamos con un equipo de personas en constante generación y desarrollo de ideas disruptivas en el sector de pagos. También implementamos tendencias y esquemas laborales y tecnológicos que hacen parte de las empresas de Sillicon Valley, gracias a nuestra cercanía con ese ecosistema



¿Cuál es el perfil del usuario de ustedes?



El perfil de nuestros usuarios finales está en una edad media de 24 años y 7 meses. El 60 por ciento están concentrados en estratos 3 y 4. En recaudo el perfil on line por ciudades es así: Bogotá 43%, Medellín 16%, Cali 14%. En cuanto a nivel educativo, el 32% es universitario y el 29% tiene secundaria. Por género, la mayoría son hombres (75%).



Nuestros medios de pago buscan abarcar todos los sectores de la sociedad bancarizados más no bancarizados, tanto consumidores digitales como del sector tradicional y que necesiten diferentes medios de recaudo que se acoplen a sus costumbres y necesidades. También comercios que tengan una base tecnológica muy poderosa y aquellos que están incursionando en el mercado digital.



¿Cómo administran la seguridad para conservar la confianza?



Trabajamos constantemente en la seguridad de la transacción que realiza cada comprador. La experiencia de usuario debe transmitir confiabilidad, además de la importancia de que una empresa como la nuestra tenga las estructuras necesarias para que se logre verdaderamente a nivel de sistemas. Por eso somos certificados PCI DSS 3.2.1 Nivel 1, estándar exclusivo de seguridad de datos en la industria de las tarjetas de crédito.



¿Cómo está el comercio de Colombia en esa orilla on line?



El mercado ha entendido que estar on line ya no es un tema de moda, sino la oportunidad de crecer a niveles exponenciales, que le permitan llegar no solo a los clientes de su zona de impacto local, sino estar en mercados globales.



¿Cuáles son las expectativas de crecimiento en cobertura en los próximos años?



Estamos en cuatro países de Latinoamérica: Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica, con representantes de negocios en Silicon Valley y New York. Contamos con más de un millón de usuarios registrados en nuestra plataforma y más de 480 comercios vinculados. En nuestra mega le apuntamos a estar en 10 países para el 2020, conservando la base tecnológica en Colombia y replicando el mismo modelo de negocio y adaptándolo a las condiciones normativas, tributarias y de mercado de cada país.



¿Cuál es el mensaje para los medianos y pequeños empresarios a fin de que se vinculen a este proceso?



Los altos costos y necesidad de recursos financieros y tecnológicos limitan la posibilidad de que exista una inclusión digital para todos los actores. Lo que estamos ofreciendo es una plataforma con las condiciones adecuadas para que todos los actores de la sociedad puedan ser partícipes. Por eso, nuestro modelo de tarifas es totalmente inclusivo. Así, los empresarios pueden comenzar sin invertir un solo peso.



¿Y qué beneficios les trae a esas empresas que aún no se vinculan a ese mercado?



La posibilidad de entrar al mercado on line les da la oportunidad de ingresar a un mercado global. Eso permite pasar de un mercado local o de barrio a uno regional, con el consecuente incremento automático en las ventas de sus productos o servicios.