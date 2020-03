El pánico económico del mundo aterriza en Colombia

Este lunes fue el peor día para la economía y los mercados mundiales desde que surgió el brote del coronavirus Covid-19. Sumado a la inquietud que sigue generando el impacto que tendrá la crisis sanitaria en los distintos países, este fin de semana se sumó a la ecuación la nueva guerra de precios del petróleo lanzada por Arabia Saudita, lo que catalizó un desplome global.



Pero, a diferencia de la situación de las últimas semanas, Colombia sí sintió un fuerte impacto tras las caídas de este lunes.



El precio del dólar fue uno de los aspectos más representativos, pues el cierre estableció una cotización de $3.803,6, lo que marca un nuevo máximo histórico. Además, cabe resaltar que esta subida fue de 6,11%, o lo que es lo mismo, $219,02.



Esta situación no deja en una buena posición al peso colombiano, pues esta fue la segunda divisa con una mayor devaluación, solo superada por el rublo de Rusia. Así, en el año, la caída frente a la moneda estadounidense subió a 16,06%, o $526,46.



Otro de los grandes impactos que sufrió Colombia fue vía petróleo, pues la referencia Brent perdió 24,1% hasta los US$34,36 por cada barril, lo que supone el mayor desplome desde la Guerra del Golfo de 1991 y vuelve al menor precio desde febrero de 2016.



La fuerte caída de este lunes supone que el petróleo Brent ha perdido 49,8% desde su primer día de 2020.



El WTI siguió esa misma tendencia y terminó con un desplome de 24,59%, lo que dejó su precio en US$31,13 el barril.



“El correctivo más fuerte es el desplome del Brent hacia US$35 el barril, lo cual implica un caída del 45% frente al precio promedio de 2019. Si el tema de la cuasi-pandemia durara todo el primer semestre, seguramente promediaría US$50 barril, representando una caída de 30% en los ingresos petroleros. Esta es una situación de alta tensión macroeconómica para los exportadores de petróleo”, explica Sergio Clavijo, expresidente de Anif y profesor de U. de los Andes.



La última área en la que Colombia sintió el fuerte impacto es en la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap, su principal indicador, presentó una pérdida de 10,53% hasta los 1.344,60 puntos, algo que no se veía desde el 12 de junio del 2006. De esta forma, el mercado bursátil nacional acumula una caída de 19,12% en el 2020.



Esta gran caída del mercado se vio reflejada, por supuesto, en el mal comportamiento de sus acciones. La estatal Ecopetrol fue la más golpeada, con una caída de 20,07%, seguida por los títulos de Cementos Argos con un descenso de 16,44% y Bancolombia, que cayó 14,39%.



“Las acciones que más caen son las que tienen componentes cíclicos, y de ahí vienen los descensos de los bancos o Ecopetrol. Los mayores temores de desaceleración mundial golpean todos los mercados”, apunta el experto en bolsa, Julián Villamizar.



UNA GUERRA DE PRECIOS



Aunque la volatilidad en los mercados ha sido una constante de las últimas semanas, este lunes fue el día más negativo. La razón detrás de este comportamiento es la guerra de precios que lanzó Arabia Saudita.



El viernes pasado, la Opep+ no logró alcanzar un acuerdo para reducir su producción de petróleo, ante la negativa de Rusia de seguir permitiendo que Estados Unidos incremente su participación mediante el ‘fracking’ y afirmó que incrementará su bombeo.



Ante esto, Arabia Saudí decidió aumentar su producción y ofrecer descuentos a sus compradores. “Se ha roto el acuerdo de precios de la Opep+, y la ruptura busca ganar mercados, desplazando productores de alto costo como Estados Unidos”, apunta Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana.



Esta situación incrementará la oferta en el mercado, en un momento en el que la demanda, como indicó la Agencia Internacional de Energía, bajará por primera vez desde la crisis de 2008 hasta un nivel por debajo de 100 millones de barriles diarios.



“Esto no estaba en el escenario de absolutamente nadie, y creo que nadie puede saber realmente qué se requiere ahora para cambiar la situación. El coronavirus genera un choque de oferta que no se puede enfrentar fácilmente, mientras que lo relacionado con el precio del petróleo es un aspecto geopolítico y dependerá de la respuesta de Rusia. Este comportamiento y volatilidad no los veíamos desde 2008, y genera mucha incertidumbre”, afirma Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital.



En el mundo también se vio un fuerte impacto. El índice Dow Jones de Wall Street bajó 7,79% a 23.851,03 puntos, mientras que este año lleva un retroceso de 16,42%. Las pérdidas en Europa superaron el 7% en casi todos los países, mientras que la bolsa de Argentina cayó más de 13% y la de Brasil más de 12%.