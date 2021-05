El Valle ha sufrido impacto de $2 billones por el paro

El paro nacional en Colombia completa 14 días, y la capital vallecaucana continúa siendo el epicentro de las protestas, bloqueos, y también de los reportes de abusos policiales.



En la madrugada del lunes el presidente Iván Duque instauró en la ciudad un Consejo de Seguridad, en el que hizo seguimiento a las instrucciones para restablecer el orden público y reiteró su decisión de desplegar la Fuerza Pública en Cali.

“Los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente, están afectando que muchas personas reciban sus alimentos, vacunas, oxígeno, e inclusive está afectando el empleo, no solo no se puede ejercer el derecho a trabajo, sino que muchas personas que apenas acaban de reactivarse están perdiendo hoy más de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de pandemia”, dijo el Presidente.



En cuanto al impacto económico en la ciudad, la Cámara de Comercio de Cali (CCC) presentó su Encuesta Ritmo Empresarial, en la que señala que, entre las empresas afiliadas a la CCC, 6,3% indicaron estar afectadas por actos vandálicos en los últimos días, con una pérdida estimada de $74.400 millones por los daños causados a los bienes de las empresas.



El presidente de la Cámara, Esteban Piedrahita, aseguró que desde la entidad se estiman pérdidas en producción y valor agregado por $2 billones, y alertó sobre la posibilidad de que la escasez pueda continuar por otras semanas. Además mencionó que más del 41% de las empresas no están operando, y otro 47% está operando a media máquina.



“La mayoría de las empresas reporta que sus trabajadores no pueden llegar a las fábricas. El Valle es un gran abastecedor de medicamentos, alimentos y bienes de cuidados personal, y el puerto de Buenaventura es el principal puerto de exportación de muchos artículos, entonces el bloqueo afecta a todo el país”, dijo Piedrahita.



Desde el ministerio de Transporte se vienen realizando mesas técnicas con los representantes de los sectores transportadores, con el fin de levantar los bloqueos y facilitar la movilidad para aquellos transportadores de carga que se han visto afectados.



Entre las reuniones se cuenta una mesa que se realizó con varias agremiaciones de volqueteros, también con el gremio de transporte especial y con los transportadores de carga liviana.



“Los transportadores de carga en general no están en paro”, reiteró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien ha destacado que varios de estos se han visto afectados por los bloqueos, y que se está trabajando en conversaciones con el grupo de gremios que sí están en paro.



DIÁLOGOS CON EL COMITÉ



Ayer, el país presenció en medio de una nueva jornada de marchas y manifestaciones, el primer acercamiento entre el presidente Iván Duque y el Comité Nacional de Paro. Sin embargo, el encuentro se levantó luego de tres horas de reunión, y sin ningún acuerdo para poner fin a las protestas.



Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité, aseguró que “no hubo empatía del Gobierno con las razones y decisiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado empatía con las victimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes, quienes han protestado pacíficamente”, dijo.



Entre las peticiones que ha puesto sobre la mesa el Comité está el retiro del proyecto de ley 010 (reforma de la salud) y el fortalecimiento de la vacunación masiva; que se garantice una renta básica de al menos un salario mínimo mensual para personas de bajos recursos, matrícula cero y que se elimine la alternancia educativa. También solicitan defensa de la producción nacional, subsidios a las mipymes, y la derogatoria del decreto 1174 (Piso de Protección Social).