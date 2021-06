El paro tuvo costo económico de hasta $6,1 billones, dice Fedesarrollo

A más de un mes de manifestaciones y bloqueos que se han visto en el país, el centro de estudios Fedesarrollo hizo una estimación del costo económico que el paro ha tenido sobre la economía.



Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “estimamos que el costo económico del paro nacional en el mes de mayo oscila entre $4,8 y $6,1 billones. Sin embargo, una prolongación de los bloqueos implicaría un costo económico superior al estimado”.



De acuerdo con el centro de estudios, para realizar el cálculo se consideraron los efectos que tuvo en junio y julio de 2016 el cese de actividades de los transportadores en los distintos sectores productivos.



Adicionalmente, se analizaron indicadores de alta frecuencia como los niveles de abastecimiento en los principales centros mayoristas y la demanda de energía no regulada, con el fin de tener una magnitud del impacto del paro actual.



En ese sentido, apuntaron, mientras que en el paro del 2016 el nivel de abastecimiento en julio disminuyó cerca de 12,9% anual, en el contexto del presente paro el abastecimiento en mayo se redujo en 19,3% frente a los niveles observados en el mismo mes de 2019, mostrando un efecto 50% superior al registrado en el anterior paro.



Por eso es que, según el análisis, el costo del paro nacional de mayo de 2021 es aproximadamente 1,5 veces superior al efecto del paro nacional camionero de 2016.



“A pesar de las diferencias respecto al paro anterior, los canales por los cuales sectores como la industria, el comercio, y el agro fueron afectados, tienden a ser similares (desabastecimiento de insumos y/o cese de actividades). En este sentido, estos tres sectores concentrarían el 80% del costo total estimado. No obstante, las limitaciones por el cierre de las vías también tendrían impactos sobre los sectores de la construcción, minería, suministro de energía y, en menor medida, las actividades profesionales y de entretenimiento”, apuntan en un comunicado.



ESTIMACIONES DEL PIB



Sin embargo, pese a los resultados negativos de la economía, Fedesarrollo dice que las proyecciones de crecimiento de la economía serían revisadas al alza.



“El sorprendente dato de crecimiento en el primer trimestre del año, la aceleración del proceso de vacunación en las últimas semanas y la baja base de comparación de 2020 implican que la tasa de crecimiento del PIB de 2021 sería superior al 4,8% que pronosticábamos a inicio de año”, apuntó Mejía.