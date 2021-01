El peso colombiano, la moneda de peor desempeño este año

El peso colombiano extendió las pérdidas y se convirtió en la moneda con peor desempeño este año entre las 31 monedas principales rastreadas por Bloomberg.



El peso extendió su bajo desempeño tras la fuerte caída del lunes y, según un operador, las cuentas en el extranjero son los principales compradores de dólares. La moneda superó el limite superior de su rango $3.400 - $3.525 por dólar, en vigor desde noviembre.

Ahora se dirige hacia $3.650, la última barrera antes de llegar a su promedio móvil diario de 200 días en $3.710. La decisión sobre la tasa en Colombia el 29 de enero es el dato local más importante de la semana con la parte corta de la curva descontando importantes posibilidades de que Banco de la República recorte su tasa de interés en 25 puntos básicos a 1,5%.



Si las autoridades deciden recortar, el peso colombiano podría caer aun más, consolidando su posición de moneda principal de peor desempeño este año. El peso chileno, por su parte, subió junto con pares de mercados emergentes a pesar de la decisión del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de renunciar a su cargo para postularse a la presidencia.



Fue reemplazado por el ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda. La moneda chilena sube 0,5% después de que el S&P revirtiera perdidas anteriores, dando así soporte a los productos básicos y la mayoría de las monedas de mercados emergentes.



El peso chileno probó su promedio móvil diario de 50 días nuevamente el lunes y no logró superarlo, estableciendo el nivel como guía principal para la moneda en el mediano plazo.



La curva de tasas swaps no registro grandes cambios y la moneda se mantuvo en línea con sus pares. (Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente).





