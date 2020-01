El PIB llegaría a 3,5% en el 2021, según BBVA Research

La economía colombiana crecerá un 3,2% en 2020 y un 3,5% en 2021, continuando la senda de recuperación mostrada en los años anteriores, según se desprende del informe ‘Situación Colombia’ que contempla las proyecciones económicas realizadas por la entidad para este año y el próximo.



(Lea: La deuda pública subiría al 56% del PIB, según Anif)



“El balance de crecimiento es mejor en 2020 y 2021 frente a 2019. En 2020, el desempeño de la economía estará marcado por la inversión, con un crecimiento de 5%, más que lo estimado al cierre de 2019, cuando se debió ubicar en 4,1%”, afirmó Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia.



(Lea: Crece inquietud por impacto económico de las protestas)



A nivel sectorial, la construcción de edificaciones liderará el crecimiento en 2020 y 2021, luego de un par de años de bajo desempeño, al dar una vuelta de 180 grados y pasará de una contracción a una expansión de 5,5% motivada por el buen comportamiento en la vivienda de interés social y una estabilización en el comportamiento de los demás grupos de vivienda.



(Lea: Los desafíos de la economía colombiana en 2020)



Asimismo, se espera un buen comportamiento en sectores como el comercio y servicios a empresas, entre otros. No obstante, según comenta el análisis de BBVA Research, los sectores transables como industria y minería, siguen rezagados, en especial por el débil comportamiento del crecimiento global y las exportaciones colombianas.



“En el frente externo, comenzamos a observar en 2021 alguna recuperación paulatina en las exportaciones reales, sin embargo seguirán creciendo por debajo del PIB. Por otra parte, la moderación en el crecimiento del consumo y de la inversión en maquinaria y equipo ayudarán a reducir la presión de las importaciones sobre la economía, ello permitirá una moderación del déficit externo a 3,9% del PIB en 2021, no obstante, el aporte de la demanda externa al PIB continuará siendo negativo”, agregó Téllez.



Por otro lado, en decisiones de política monetaria que tome el Banco Central, BBVA Research prevé que en el actual contexto, el Emisor mantendría quietas sus tasas, en 4,25%. Mientras que en materia fiscal, la entidad proyecta que el objetivo fiscal para 2020 se alcanzaría por cuenta de algunos ingresos extraordinarios de capital que no se repetirán.