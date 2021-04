“El ‘Pico y Cédula’ es una medida inequitativa”: Fenalco

Con las nuevas medidas adoptadas por la Administración Distrital y aprobadas por el Gobierno Nacional de una cuarentena para el fin de semana y el lunes, y el ‘Pico y Cédula’ a partir de hoy, el comercio de la ciudad entra a una nueva crisis, que implica más cierres definitivos, incremento del desempleo y un grave retroceso en la reactivación de la ciudad.



Así lo aseguró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá -Cundinamarca, quien dijo que si bien que es necesario tomar medidas focalizadas al cuidado de las personas y al fortalecimiento del sistema de salud, medidas restrictivas de la movilidad causan un gran impacto negativo para el comercio formal.



Para Orrego, el principal problema del cierre obligatorio durante el fin de semana, es que son los mejores días para el comercio, “es que más allá de que las ventas caen en más del 70% e incluso para algunos sectores del comercio caen en su totalidad (100%); los gastos, es decir el arriendo, los servicios públicos, las nóminas siguen estando presentes, no hay descuentos, subsidios o ayudas que cubran estos mínimos vitales de cada establecimiento y eso es lo que termina llevando a la quiebra a los negocios, ahondando en una crisis humanitaria”.



A la situación de estar cerrados durante 3 días, se suma que los otros 4 días regirá la restricción de Pico y Cédula, que sólo afecta al comercio formal limitando el acceso a la mitad de personas cada día, aún cuando ya hay máximo aforo por local.



“Hemos insistido que el Pico y Cédula es una medida inequitativa, pues obliga al comerciante a ejercer una labor de control y vigilancia, además no hay evidencia científica comprobada que esto tenga incidencia en la disminución de contagios, y por el contrario arrastra la demanda al comercio informal donde no hay control estricto en los protocolos de bioseguridad”, aseguró el líder Gremial.



Con estas medidas un comerciante sólo podrá trabajar 4 días atendiendo a la mitad de las personas, pero pagando el 100% de sus obligaciones, lo cual no es rentable y generaría cierres masivos como los registrados el año pasado. Desde el Gremio de los comerciantes se espera que la medida sea reevaluada en la siguiente reunión con el comité de expertos.