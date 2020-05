El plan de ayudas para las empresas de transporte

En cuatro frentes de trabajo se concentrará el plan para apoyar a los empresarios del sector transporte, que se han visito afectados por la pandemia del coronavirus. La estrategia, presentada por la Superintendencia de Transporte, contempla la reducción y eliminación de costos para las empresas; diferimiento de costos que no puedan eliminarse; acciones para mejorar la liquidez inmediata de las empresas; y acciones contra la ilegalidad.



En el frente de reducción y eliminación de costos para las empresas, la Supertransporte identificó junto con el sector privado los costos que se pueden eliminar.



“Se modificó la fórmula para la liquidación de la contribución especial que se paga por parte de los vigilados, para que se tenga como base de liquidación los ingresos reales y no los ingresos proyectados de las empresas”, explicó al entidad.



Como segunda medida, habrá diferimiento de costos que no puedan eliminarse, por lo que la entidad está trabajando en identificar qué obligaciones de los empresarios se pueden aplazar, para que los costos no se generen en este momento sino con posterioridad.



“Se tomó la decisión de aplazar la fecha límite para adoptar el logo de la Superintendencia en los vehículos, facturas y demás papelería, permitiendo que se realice a más tardar el 31 de diciembre de 2020”, indicó.



En el tercer frente, la Supertransporte se encuentra revisando mecanismos que le generen liquidez a las empresas en este momento de crisis.



Se han revisado más de 15.000 procesos sancionatorios y, como consecuencia, se están levantando los embargos de sanciones que habían sido impuestos de manera injusta entre los años 2016 a 2018. Asimismo, se ha exonerado a los empresarios de multas por más de $4.800 millones que ya se habían causado y ya eran exigibles.



Finalmente, se inició la devolución de más de $2.000 millones por multas que los empresarios ya pagaron, para lo cual se expidió un ABC con cuatro pasos sencillos para que los empresarios puedan reclamar los dineros a la SuperTransporte.



Finalmente, la Superintendencia de Transporte ha iniciado sesiones de trabajo con agremiaciones del sector, para identificar los problemas que más afectan a cada modalidad de transporte y así formular una agenda de supervisión que impacte en los principales problemas.