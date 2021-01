El plan retorno no tendrá restricciones en la movilidad

El puente de Reyes marca la última festividad de la temporada vacacional de diciembre y enero, y es una ocasión que aprovechan muchos viajeros para regresar a sus ciudades de residencia. En medio de las restricciones decretadas por los diferentes mandatarios locales, el plan retorno se convirtió en uno de los principales interrogantes.



(Bogotá entra en cuarentena total desde la medianoche).

“La movilidad no ha sido restringida, el transporte público es un servicio esencial, y en particular en esta temporada de turismo es importante que quienes tengan programados sus viajes se puedan movilizar”, aclaró la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama.



La funcionaria explicó que los viajeros podrán desplazarse por las carreteras, terminales terrestres y aéreos, pero enfatizó en que las personas deberán tener presentes las medidas y restricciones en su lugar de destino, como toques de queda o cuarentenas, y procurar medidas de bioseguridad en vehículos y terminales.



Precisamente, para dar atención a los viajeros, en el marco del Plan Navidad de Movilidad, que se desarrolla desde diciembre, las autoridades han dispuesto de 600 operarios adicionales del Invías como apoyo, de casi 7.000 uniformados de la Policía y de 350 puestos de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra).



Según Valderrama, el fin de semana pasado, se movilizaron alrededor de 3,6 millones de vehículos por las carreteras y se espera una cifra similar para este puente.



Además la viceministra mencionó que un elemento que facilitará la movilidad en el feriado es tener claro el estado de las carreteras.



Tal es el caso de la vía Cajamarca - Calarcá, que comunica a la capital con el Eje Cafetero por La Línea, y que ha tenido paso restringido en el último mes.



El sábado 9 de enero, entre las 6:00 a. m. y las 05:00 p. m., se permitirá el paso de transporte de carga y de pasajeros por el corredor, mientras que el domingo 10 y el lunes 11 circularán en ese horario solo vehículos particulares y transporte de pasajeros.



VIAJES INTERMUNICIPALES



De acuerdo con la Superintendencia de Transporte se espera que se movilicen por las 49 terminales de transporte terrestre, del 8 al 11 de enero, más de un millón de pasajeros en más de 132.000 vehículos. Todos los terminales prestarán sus servicios y estarán habilitados.



En el caso de la capital, a pesar de que la Alcaldía de Bogotá decretó desde anoche y hasta el próximo lunes 11 una restricción de movilidad, esta no cobija a quienes ingresen o salgan de la ciudad con destino a otros municipios.



“Todas las personas pueden volver a la ciudad, no va a estar impedida la movilidad para ingresar. Quienes vienen en bus pueden llegar al terminal y dirigirse directamente a su casa, igualmente para los que llegan en avión o carro particular”, explicó la alcaldesa Claudia López.



La alcaldesa dijo también que para este fin de semana, se espera el regreso de más de un millón de personas a la ciudad.



Articulado a esto, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca aclaró que no habrá restricción de movilidad ni de horario para vías nacionales y departamentales.



“La restricción aplica en los sectores urbanos y rurales de los 116 municipios de Cundinamarca, donde la dirección de Transito de la Policía Nacional estará atenta a verificar que las personas que se movilicen estén entre las excepciones”, explicó Jorge Alberto Godoy, secretario de Transporte y Movilidad del departamento.



Según Godoy, el festivo de Reyes es el que históricamente registra más movilidad para Cundinamarca, y entre el departamento y Bogotá se da 27% de la movilidad nacional. También recalcó que las rutas de transporte intermunicipal más usadas están entre Sibaté- Soacha-Bogotá y Mosquera-Madrid-Funza-Bogotá.



En Medellín, aunque también habrá restricciones de movilidad desde el viernes, el alcalde Daniel Quintero aclaró que “por instrucciones del Gobierno Nacional las personas que estén en tránsito no tendrán restricción de movilidad”.



