El precio del café volvió a superar los $800.000 la carga

Los cafeteros colombianos completaron una semana con precio del grano al alza. Es más, ayer la cotización interna cerró a 802.000 pesos, es decir, casi $100.000 por encima del activador del subsidio de hasta $30.000, establecido en $715.000 la carga de 125 kilos.



La causa principal de este repunte es el incremento del precio del dólar, que ayer volvió a subir, y cuyo promedio se ubicó en $3.375,29.

“Una cosa es tener dólar a $3.000 y otra a $3.350” o más, dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, quien además indicó que por cada $100 que se valorice el dólar, el precio interno de la carga sube unos $26.000.



Otro aspecto que ha impulsado la cotización interna del café, es la recuperación del valor en la Bolsa de Nueva York, que ayer cerró en 99,5 centavos de dólar la libra. “Esperamos que con los 88 centavos de dólar a los que estuvo la libra de café en la Bolsa a finales de marzo, se haya tocado fondo. Ojalá no me equivoque, pero creo que este ya fue el piso”.



El directivo también explicó que por estos días empieza la temporada de invierno en Brasil, y el fin de semana pasado llegó el primer frente frío, y aunque no hubo heladas ha estado lloviendo más de lo normal.



Otro factor es que se han registrado algunas granizadas en diferentes zonas productoras brasileñas, que ya están preocupando al mercado internacional.



Vélez señala una cuarta causa, es el posible freno a la devaluación de la moneda brasileña, luego de que lo hizo pasar de 3,2 a 4,2 reales por dólar, mientras que hoy ronda los 3,8 por dólar.



“Hay que advertir que lo que está pasando hoy no es para sacar la bandera del triunfo, pero sí cruzamos una barrera muy significativa que son los $800.000 por carga”.



El gerente de la Federación dijo que las expectativas son positivas, pues la tabla de precios a futuro, es decir, para diciembre o comienzos del 2019, muestran cotizaciones superiores a los $850.000, lo que indica que él valor actual se sostendría en esos niveles. “En ese momento es cuando los cafeteros pueden salir a vender su cosecha”.



Esta recuperación se produce en momentos en que se creía que la cosecha de ‘mitaca’ que se está recolectando por estos días, iba a ser comercializada a bajos precios. Los productores más beneficiados con el repunte del valor del grano son los del sur del país, es decir los de los departamentos de Huila, Cauca, Tolima, Nariño y Putumayo, donde se concentra la cosecha del primer semestre.



De acuerdo con la Federación, el café que se recolectará hasta comienzos de julio, equivale al 46% de la producción total anual del país, que para el 2019 se estima entre 13,6 millones y 14 millones de sacos.



Por su parte, los departamentos del Quindío, Caldas y Risaralda no registraron una buena producción de ‘mitaca’, pero sí hay señales de que al cierre de 2019 puede ser significativa, de acuerdo con los índices de floración.



EL SUBSIDIO



Según cifras de la Federación de Cafeteros, el subsidio de hasta $30.000 por carga sumó unos $5.900 millones de pesos, de los $155.000 millones que asignó el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis de los precios. La ayuda a los productores estaba vigente desde el pasado 5 de abril.



“Como los recursos que asignó el Gobierno para mitigar el impacto de los precios bajos no se usaron, podríamos empezar a ver si es posible dedicar esta plata para apoyar el tema crediticio de los productores”.



Una de las soluciones propuesta por los cafeteros es que los créditos en mora sean aplazados para pagarlos más tarde, sin aplicarles el costo de la morosidad.



Pese al aumento de los precios, el movimiento Dignidad Cafetera fijó para el 10 de junio la fecha del paro de productores anunciado varios días atrás. “Ese incentivo es pura parafernalia, eso no le ha llegado a nadie. Hoy ningún campesino del país ha cobrado un solo peso de esos recursos con los que tanto alardean”, aseguró Carlos López, vocero del movimiento.



