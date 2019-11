El precio interno del café ya está cerca del millón de pesos

Archivo particular

La economía cafetera colombiana cierra el año con buenas noticias.



El precio internacional del grano cerró este lunes en 1,19 dólares la libra, lo que llevó a la Federación Nacional de Cafeteros a fijar un valor interno de 964.000 pesos la carga de 125 kilos, de la calidad seco de trilla.



(La producción cafetera del país creció 26% en octubre).

Esta cotización no se registraba desde el 29 de noviembre de 2016, fecha en que la cosecha nacional se pagaba a 980.000 pesos, y en el mercado internacional se comercializaba a 1,51 dólares la libra.



“Lo que está pasando es que los fondos de inversión decidieron cancelar su posición de venta que tenían y el mercado empezó a reaccionar”, dijo a Portafolio el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, quien además indicó que no hay argumentos para saber por cuánto tiempo van a permanecer estos precios, si va a seguir subiendo o si de pronto se registra una caída. “Esto aunado al aumento del valor del dólar nos ha ayudado mucho, pues los dos factores son determinantes del precio interno”, dijo Vélez.



El promedio del dólar en la jornada de este lunes se ubicó en 3.434,98 pesos, mientras que en el 2016 el dólar estaba en 3.142,20 pesos.



Para el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros la cosecha de mayor tamaño sigue en plena recolección y pinta bien.



“Este es el momento de que los cafeteros vendan su producción a futuros, que es lo que yo les he venido proponiendo, para lograr mejores cotizaciones en la cosecha del año entrante y hasta las del 2021. Si los cafeteros salen a ofrecer la producción del año entrante a 960.000 pesos la carga logran hacer rentable el negocio. Eso es lo que hay que hacer, vender a futuro, para tener un ingreso garantizado”.



Se prevé que la producción cafetera del 2019 ronde los 14 millones de sacos que, pagados a esos precios, representa un incremento significativo en el aporte a la economía y el crecimiento de la actividad agropecuaria en genera.