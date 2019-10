El Presal, la gran apuesta ‘offshore’ de Ecopetrol en aguas profundas

El bloque Gato do Mato, en el Presal, le permitirá a Ecopetrol traer las reservas de crudo.

Con la compra del 30% de participación a Shell en el bloque Gato do Mato, ubicado en el llamado Presal de Brasil, Ecopetrol pone las cartas sobre la mesa, en una apuesta con la que busca llevar reservas de crudo a los remanentes de Colombia.



(Lea: Ecopetrol adquiere parte del descubrimiento Gato do Mato en Brasil)



La razón, la petrolera colombiana a la fecha ya tiene presencia operacional en tres bloques en estas aguas de la Cuenca Santos, ya que además de la citada área, se suman las tareas que adelanta en Pau-Brasil y Saturno.



(Lea: Petronas o Chevron, trabajarían con Ecopetrol en el mar Caribe)

Con la firma del acuerdo, Shell no solo reducirá su participación del 80% al 50%, sino que además la francesa Total se hace al 20%, y Ecopetrol queda con el 30%. Además de las compañías petroleras, en el Contrato de Producción Compartida también participa el gobierno de Brasil, a través de Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).



“El ingreso a este descubrimiento en el Presal brasileño junto a empresas de primer nivel mundial está alineado con nuestra estrategia de crecimiento e internacionalización, con foco en cuencas de alto potencial como la de Santos en Brasil”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



La presencia de Ecopetrol en el Presal le permitiría incorporar cerca de 90 millones de barriles de crudo en recursos contingentes a partir de 2020, que se irán adicionando de forma paulatina a su balance de reservas. Y, de paso, se estima que su participación en la producción podría llegar a cerca de 20.000 barriles diarios de crudo en 2025.



“Esta adquisición nos permite balancear nuestro portafolio con mayor cantidad de hidrocarburos livianos. Hoy fortalecemos nuestra presencia en el Presal, al hacer parte de un descubrimiento que nos brindará producción en pocos años”, aseguró Bayón.

En estos dos bloques se han perforado tres pozos que descubrieron hidrocarburo liviano. El consorcio continuará ejecutando las actividades y operaciones dirigidas a iniciar producción en los próximos años.



RESERVAS DEL PRESAL



El desarrollo de Bloques por parte de Ecopetrol en el llamado Presal es estratégico para la petrolera colombiana. ya que es una vasta zona marina, frente a las costas del estado de Sao Paulo, la cual es considerada como las grandes ligas del petróleo en Brasil y una de las de mayor potencial en prospectividad del continente.



Solo su principal bloque, el Campo Lulla, registra en la actualidad un producción promedio de 850.000 barriles por día (similar a la producción total de Colombia). Y según Joelson Falcao Mendes, gerente ejecutivo de Aguas Ultraprofundas de la estatal Petrobras, este tendrá su pico de extracción en el 2019, la cual sería de 950.000 barriles diarios.



Sin embargo, otros registros del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, indican que, en 2018, el Presal alcanzó un bombeo de 1,5 millones de barriles por jornada. Así mismo, los 36 pozos petroleros más productivos de Brasil están en campos del Presal y cada uno de ellos produce, en promedio, 27.000 barriles por día, es decir un promedio total de 972.000 barriles diarios.



Estimaciones de Petrobras calculan que la expectativa de producción en los campos del Presal aumente de manera sostenida hasta 2022, con la entrada en funcionamiento de otras 13 plataformas con inversiones cercanas a los US$35.000 millones.



Además, de cada cuatro proyectos de producción de Petrobras programados para los próximos años, tres serán instalados en los campos de Presal, de acuerdo con la estatal petrolera de Brasil.



Cabe recordar que los campos de dicha zona se encuentran ubicados en aguas muy profundas, a unos 300 kilómetros del litoral (costa del estado de Sao Paulo) y bajo una capa de sal de dos kilómetros de espesor.



Además, se trata de una de las formaciones mundiales con un importante reservorio de hidrocarburos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Petróleo y Gas de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro, en el lugar se han descubierto reservas de petróleo y gas de aproximadamente 40.000 millones de barriles; y al mismo tiempo se estima que hay 176.000 millones no descubiertas.



PAU-BRASIL Y SATURNO



Las otras dos operaciones que desarrolla Ecopetrol en aguas del Presal son los bloques Pau-Brasil y Saturno, también frente a las costas del estado paulista.



En el primero, la petrolera adelanta la tarea en un consorcio (en el que tiene el 20% de participación), del que hacen parte la británica BP (50%) y la china CNOOC (30%). Este bloque tiene una extensión de 1.184 kilómetros cuadrados. Y la participación en la producción es a favor del país carioca con el 63,79%.



Por su parte, en el segundo bloque, la operación la desarrolla con la estadounidense Chevron (45%) y la holandesa Shell (45%), mientras que Ecopetrol tiene participación de 10%.



Este último había sido asignado a Shell y Chevron en septiembre de 2018 en la Quinta Ronda del Presal que realizó la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil (ANP). Saturno tiene 1.100 kilómetros cuadrados y está ubicado también frente a las costas de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro.



MÁS TAREA ‘OFFSHORE’



Con estos tres bloques en el Presal, Ecopetrol consolida su presencia en seis bloques en Brasil, si se tienen en cuenta los que desarrolla en las cuencas de Santos, Foz de Amazonas, Potiguar y Ceará. En los bloques POT-M-567 y FZA-M-320, la firma adquirió el 100% de los derechos, mientras que en el bloque CE-M-715 presentó la mayor oferta en consorcio con Chevron Brasil Ventures APS, con una participación del 50%.



Los tres bloques cubren un área aproximada de 1.862 kilómetros cuadrados, y se adicionan a la participación que tiene Ecopetrol Oleo e Gas do Brasil en el bloque BMC29, en el bloque BM-C-44 que está explorando con Petrobras y Petrogalp; y en los bloques PAMA 10, 11 y 12, en los cuales explora en asocio con Petrobras.