El próximo 27 de marzo se adjudicará el dominio.co

El Ministerio de las TIC inició en noviembre el proceso de la licitación del dominio .Co y el protocolo de interacción con el mercado del proyecto.



Ahora ya se conocen los nombres de las tres empresas que están en competencia.



El consorcio Dot CO, conformado por Centralnic Limited, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS es el primero; CO Internet S.A.S., el actual operador del dominio .CO es el segundo, y Nominet UK, es el tercero.



El elegido deberá operar el dominio por cinco años, tiempo que se redujo a la mitad frente al actual.



El Ministerio también se otorgó mayores competencias como las responsabilidades, la definición y aprobación de la política de nombres de dominio bajo ccTLD.co, así como de ejercer las actividades de control y supervisión sobre todo el modelo.



Además, esta entidad debe liderar la representación del Gobierno ante la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN); es la encargada de la contratación del operador del registro y de desarrollar el esquema que garantice la estabilidad y la continuidad de prestación de los servicios de registro y actividades asociadas al ccTLD.CO, entre otras funciones.



Entre las observaciones recibidas, la entidad solicitó un concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el impacto que tendría dicha resolución en la competencia en el mercado de dominio .CO y si bien, la SIC, no sugirió modificación alguna, hizo recomendaciones respecto al contrato que se firmará una vez que se adjudique el proceso de selección para el operador del dominio.



En cuanto al tratamiento de los datos personales de la base de datos del registro de dominio .CO, el Ministerio establece que el operador de este registro será el responsable ante los titulares de los datos por el tratamiento que se haga de los mismos, bien sea en Colombia o en el extranjero y bajo la ley aplicable en el país sobre esta materia.



LA POLÉMICA



La pelea por el contrato para administrar el dominio .co, está en medio de una polémica porque Neustar, propietaria de la compañía que operó el dominio en los últimos diez años (.CO Internet SAS) y que también participa en la licitación para continuar con el contrato, ha señalado irregularidades en el proceso de contratación.



También ha radicado una queja en la Procuraduría por un posible conflicto de intereses.

Es más, la firma también le solicitó al Consejo de Estado suspender el proceso de contratación.



El dilema radica en que el Ministerio modificó el tiempo de administración y esto no fue bien visto por .Co, empresa que viene administrando el dominio por 10 años.



Las implicaciones para los usuarios en sus páginas será imperceptible en la transición al nuevo proveedor tecnológico.



Además los procesos de migración de sistemas de este tipo están más que recorridos en la industria y ocurrirán sin que los usuarios se den cuenta.



Pero lo que la empresa discute es que hay cambios importantes y expectativas sobre el cambio que puede haber en cuanto a la promoción nacional y a la comercialización del dominio.



Según cifras del Ministerio, el número de dominios registrados bajo la extensión de Colombia incluso ha disminuido en los últimos años, entonces será necesario que el nuevo administrador recupere el rumbo de promoción.



Es más, según datos de Mi.com.co, registrador dominios en Colombia, el crecimiento de los registros administrados por este distribuidor perdió una dinámica de crecimiento desde el año 2016 afectado el ingreso de estos dineros al país.



ESTE TAMBIÉN ES UN BIEN DE TODOS



De acuerdo con la Ministra de las TIC, Sylvia Constaín “el dominio es un bien de todos los colombianos y nuestra obligación es buscar el mejor operador posible para este activo”.



Este es un proceso abierto y transparente, donde buscamos que los colombianos podamos tener los beneficios que se derivan de este. Recordemos que este dominio es distinto a los otros porque el .co, para nosotros los colombianos, se refiere a Colombia, pero el 90 por ciento de los registros están por fuera del país, porque en el mundo muchos lo relacionan con compañía y corporación. Entonces, las personas que no tienen relación con el país utilizan la terminación del .co como la más adecuada para una compañía o comercio.