El próximo año iniciará desmonte de la Policía de Tránsito en Bogotá

El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, confirmó que el próximo año iniciará el proceso para reemplazar policías de Tránsito por agentes civiles. "Tendremos tres años para hacer desmonte de la Policía de Tránsito que por orden del Gobierno pasará a labores de vigilancia”.

Respecto a esto, la alcaldesa de Bogotá Claudia López dijo en rueda de prensa que "No queremos volver a tener 'chupas' como les decían en el pasado , no fue una buena historia esa pero el Ministerio de Defensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la Policía de Tránsito y solamente existir policía de vigilancia o de otros sectores".



La mandataria le hizo un llamado al Ministerio de Defensa porque dice, es volver a repetir una historia que ya se vivió. "Nosotros felices de crecer nuestro equipo de seguridad en vía que es el que tenemos aquí pero preferiríamos que la Policía de Tránsito siguiera siendo la Policía de Tránsito".



También explicó que ese cambio se haría solo por el requerimiento del Ministerio de Defensa pero el deseo de la Administración Distrital es que no se haga.



Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, confirmó que, acatando la orden, la ciudad adelanta un piloto para que la Policía de Tránsito sea cambiada por agentes civiles, a partir del próximo año.



"Tendríamos tres años para hacer el desmonte. Por orden del Gobierno estos agentes pasarían a labores de vigilancia”, explicó. Para el 2021 entrarían 300 agentes y en 2022 se espera que ingresen otros 350 hombres.

Este cuerpo de vigilancia ya había hecho parte de la ciudad hasta 1997, cuando Antanas Mockus, quien era el alcalde de Bogotá, decidió desmontarlo por las denuncias de corrupción.



REDACCIÓN BOGOTÁ