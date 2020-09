El registro de dominios .edu.co creció más de 150% por la pandemia

Con la llegada de la pandemia, internet se hizo clave para que una parte de la economía y de los negocios del país se pudieran mantener en funcionamiento. Y lo mismo ocurre que el sector de la educación, que se volcó a la virtualidad.



Una prueba de ello es que de acuerdo con .CO Internet, el crecimiento de los dominios .edu.co, que solo pueden ser solicitados por instituciones del sector educativo colombiano reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, tuvo un crecimiento del 155%.



“Desde marzo -y con el fin de garantizar la continuidad- estas instituciones debieron iniciar su proceso de transformación digital, y por eso el dominio fue un aliado ideal”, explicó Eduardo Santoyo, gerente General de .CO Internet SAS.



Además, como agrega el directivo, “en las acciones de posicionamiento, comercialización y apoyo a los emprendedores que hemos realizado en los últimos 10 años, entre los meses de abril y julio del presente año el dominio .co tuvo un crecimiento del 50,1%, mientras que el .com.co avanzó un 21%”, señaló el directivo.



Con estos datos, cabe resaltar que el que más incrementó sus ventas fue el .edu.co, lo que muestra el dinamismo de este sector en el uso de internet.



“En marzo, cuando inició la cuarentena en Colombia, el crecimiento del dominio .edu.co fue del 24,5%, aumento que ha ido en ascenso hasta el mes de junio, cuando alcanzó su punto más alto con 288,5%”, apuntó Santoyo.



Además, en julio mantuvo su avance, con un alza de 133%, comportamiento que evidenció la necesidad de las instituciones de consolidar la transición para el segundo ciclo del 2020.



Una encuesta realizada por el Centro Investigación, que Innovación y Desarrollo Tecnológico (Ceinfes) evaluó este modelo de educación virtual en medio del aislamiento en el país.



En el análisis quedó patente que el 76,4% de los padres de familia consideran que es necesario mejorar la conectividad para que sus hijos puedan continuar con las clases desde casa. Por su parte, el 79,8% de estudiantes aseguraron que no se concentran lo suficiente al estudiar de manera virtual.



Además, la encuesta, realizada a 19.040 personas de estratos 1 a 6 de colegios públicos y privados, en 30 departamentos de Colombia, señala que la conectividad o las dificultades de acceso a internet están entre los mayores retos de la educación en casa, como factor que incide el proceso de formación.



Muchas de estas cifras muestran que ni docentes ni estudiantes estaban preparados para tener una educación virtual en el uso de las plataformas, disponibilidad de herramientas TIC y baja conectividad.



El 14% de los estudiantes de primaria encuestados están aprendiendo más de manera virtual que con las clases presenciales, y el 12,7% percibe que nunca aprenderá más de manera virtual que presencial.



De acuerdo con la UNESCO, más de 861,7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global del 2020, llevando a millones de familias a incursionar en la educación virtual en el hogar, lo que ha representado un reto, no solo para los usuarios, sino para las instituciones de educación preescolar, primaria, media y superior y su digitalización.



MENOS ESTUDIANTES



​Como la conectividad es el mayor obstáculo para acceder a las clases, las secretarias de educación de algunas de las capitales del país perdieron el rastro de unos 13.000 estudiantes de los colegios oficiales, pues por la falta de conectividad o equipos para las clases virtuales, los niños no siguen.



Esta situación se ha intentado resolver a través de donaciones de computadores, celulares o tarjetas SIM que permitan acceder a internet y así permitir que puedan desarrollar las guías académicas que los docentes preparan.