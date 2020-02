El retiro de Uber solo le duró 20 días, volvió con nuevo plan

La historia de Uber en Colombia no volvió a ser la misma desde el pasado 20 de diciembre cuando un juez de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falló a favor de Cotech (Taxis Libres), compañía que había demandado a la plataforma en mención, por competencia desleal.



A raíz de lo anterior, la SIC le ordenó a la plataforma de transporte dejar de prestar solo tres de sus servicios como Uber X, pues así estaba explícito en la demanda. Cabe recordar que en ese momento, la ‘app’ también tenía otros como Uber Pool, Uber Black, Uber Angel, Uber X VIP que no fueron mencionados en el recurso de Cotech.



Aunque en el fallo se le ordenaba a los operadores Claro, Movistar, Tigo y ETB, sin mencionar a las otras que prestan este tipo de servicios, que suspendieran la transmisión, alojamiento de datos (...) o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación específicamente en esos tres servicios, esto solo debía cumplirse siempre y cuando las posibilidades técnicas lo permitieran.



Algo que según algunos expertos, e incluso, el mismo Claro explicó como no posible de hacer. Lo anterior quiere decir que, en caso de que la compañía no hubiera querido irse del país, lo habría podido hacer por varias razones, entre ellas las citadas.



Sin embargo, el 10 de enero de este año, luego de haber apelado el fallo de la SIC en diciembre y que este pasara a segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, la compañía anunció que dejaría de prestar sus servicios de transporte desde el sábado 1°. de febrero de 2020 al considerar arbitraria la decisión tomada por el juez de la SIC.



Durante 22 días, desde el 10 de enero hasta el 31 del mismo mes, la compañía estuvo activa enviando mensajes a través de redes sociales, comerciales y correos electrónicos pidiendo una solución pronta que les permitiera quedarse en Colombia.



Entre esto solicitaban un decreto que les permitiera seguir operando, ya fuera hasta que saliera la última decisión de la segunda instancia, o hasta que estuviera la regulación de este tipo de plataformas que se espera comience a debatirse en la próxima legislatura.



Por su parte, el Gobierno, desde el Ministerio de Transporte, siempre dijo que no se contemplaba expedir decretos o resoluciones de carácter excepcional para ninguna empresa, puesto que las normas debían ser de aplicación general para el beneficio de todos los colombianos.



Así las cosas, entre el tiempo que la plataforma duró recordando que se iba del país y entre el que dejó de operar, solo hubo una diferencia de dos días. Lo anterior, teniendo en cuenta que sus servicios de transporte no funcionaron durante 20 días, respecto a los 22 ya mencionados en los que se despidió.



NUEVO CAPÍTULO

​

“Desde que supimos que teníamos que cerrar operaciones en Colombia el pasado diciembre debido al fallo de la SIC, tomamos la decisión de replantear las cosas”, así inició el comunicado con el que Uber dijo que regresaba a Colombia.



A renglón seguido informó que buscaron nuevas alternativas para continuar trabajando por ayudar a conectar a las personas en el país y responder al “apoyo que recibimos de la comunidad en las últimas semanas”.



Según la firma, regresaron con un nuevo modelo que “permitirá arrendar un vehículo con un conductor, bajo un acuerdo entre las partes al momento de la llamada. La aplicación será el punto de contacto que conecta a las dos partes para que entre ellas celebren un contrato”.



Uber volvió con cinco servicios denominados PorHoras, UberYA, Economy, Comfort y XL.

Sin embargo, uno de los temas que generó cierta polémica es el ‘contrato privado de arrendamiento de vehículo con conductor’ en el que para que un usuario pueda acceder a un viaje tiene que aceptar los términos, que para muchos no quedan del todo claros y dejan muchos vacíos de qué responsabilidades asume el usuario en caso de cualquier inconveniente.



REACCIONES

​

De acuerdo con Carmen Ligia Valderrama, superintendente de Transporte, ellos se enteraron ayer del regreso de la firma, “lo que no nos permitió previamente hacer ninguna evaluación. No obstante, se le hizo un requerimiento a la empresa para poder conocer de primera mano esas condiciones en las que está volviendo a prestar el servicio en el país”.



Además, dijo que solo hasta cuando se puedan verificar esas nuevas condiciones, se abrirían eventualmente investigaciones y tomar las medidas que correspondan.

Por su parte, Víctor Muñoz, alto consejero TIC, dijo que “seguimos con jornadas de reuniones semanales con los actores involucrados con el fin de trabajar en una propuesta regulatoria de transporte bajo economía colaborativa que nivele las reglas de juego para todos los actores del mercado (congresistas, gremios, plataformas, usuarios, taxistas, entre otros)”.



Para Nicolás Alviar, abogado apoderado del caso Cotech contra Uber, “lo único que hizo Uber con el nuevo modelo anunciado fue cambiarle el nombre a los servicios para evadir el cumplimiento de la sentencia (...) las consecuencias jurídicas siguen en proceso porque cometieron un delito en la legislación actual”.



Según Mauricio Toro, congresista del Partido Verde y coautor un proyecto de ley para regular el servicio de las plataformas, “mientras no tengamos una norma clara para regularlas, los abogados de las apps seguirán siendo “creativos” acomodándose a las normas existentes”.