‘El reto es no caer en un péndulo político’

Los recientes cambios sociales y políticos que se viven en Colombia se han visto reflejados con fuerza en la dinámica económica del país, que hoy en día tiene la desaceleración económica como uno de los principales retos a superar en el mediano y largo plazo, máxime si se quiere dejar atrás la recesión.



En charla con Portafolio, el Director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, Daniel Velandia, sostuvo que hay una serie de oportunidades y desafíos para el mercado local, frente a los cuales el país debe ser muy inteligente para mantener el paso de sus pares en la región, arrancando por asegurar el crecimiento y la inversión.



¿Cuál es su visión del momento económico mundial?

Partiendo de lo netamente económico, recordemos que estamos en un escenario de mayores tasas de interés y una mayor inflación, por lo menos en promedio. Es algo que se viene corrigiendo, pero por ahora estaremos por encima de lo que tuvimos entre 2009 y el 2019, antes de la pandemia, donde se llegó a niveles que difícilmente se volverán a ver.



A eso tienen que acomodarse las empresas, las personas, todos los jugadores de la economía mundial, todos los participantes. Del otro lado, en lo geopolítico, el mundo ha venido cambiando con unas implicaciones bien importantes que van desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pasando por el conflicto entre Rusia y Ucrania, más recientemente y el de la franja de Gaza entre Israel y Hamas.



Todo eso tiene unas connotaciones importantes porque genera divisiones, genera que cambien los patrones de comercio internacional, que hay que analizar.



¿Cómo está Colombia?

Colombia está atravesando por un ajuste necesario a nivel económico. En el año 2021 y en el año 2022 crecimos de manera excesiva, casi inesperada, con un consumo muy potente que conllevó desequilibrios, principalmente en la inflación y un alto déficit en cuenta corriente. Las cuentas externas se deterioraron por la cantidad de importaciones que terminamos consumiendo.



El año pasado la economía se desacelera en medio de un proceso completamente esperado, sobre todo de un consumo que se va enfriando, y este año deberíamos tener una recuperación porque la inflación es más baja, porque las tasas empiezan a ser más bajas y entonces empezamos a tomar un mejor dinamismo.

¿Hay un panorama de confianza?

Es evidente el efecto de la incertidumbre regulatoria sobre la economía y la inversión. No es normal que la inversión haya caído el año pasado más que en el año de la pandemia. O sea, eso no es normal y no le pasó prácticamente a ningún país, sólo a nosotros.



Si bien es cierto que la tasa de interés ha jugado un rol importante y yo creo que el tema de política monetaria ha sido un factor clave ahí, pues todo el ruido alrededor, por ejemplo, de concesiones, peajes, tarifas de energía eléctrica, los miembros de la Creg, la suspensión de contratos de explotación petrolera, que el cambio a los subsidios de vivienda; eso fue lo que podríamos llamar ruído regulatorio. Todo eso acumulado, va generando un impacto en la economía. ¿Por qué? Porque no hay nada más perverso o negativo para la inversión que la incertidumbre.



Usted habló de oportunidades…

En el caso de Colombia, yo siento que estamos en el piso del ciclo económico, o sea, estamos saliendo apenas. Enero fue el mes en que empezó a darse un repunte moderado, pero al final repunte de la actividad económica. Estamos en un buen momento para invertir porque las tasas de interés empiezan a caer y porque la economía está en un ciclo apenas empezando a subir, entonces las proyecciones de crecimiento futuro son positivas.



Por otra parte, diría que el nearshoring (comercio con mercados cercanos) es algo que tenemos que mirar. Nosotros tenemos una posición privilegiada como país, así como México con Centroamérica y eso se puede aprovechar. Y en tercer lugar, todo el tema de energías limpias y transición nos pone en un escenario favorable.



¿Cuáles son los retos?

Partimos de los dos talones de Aquiles de la economía, lo fiscal y lo externo. Ese es el gran talón de Aquiles, la debilidad que debemos superar. El desafío fiscal implica potencialmente para el país la posibilidad de crecer menos, porque no hay tantos recursos disponibles para invertir.



Por ejemplo, el Presidente ha dicho que quiere reevaluar y modificar eventualmente todo el tema de vigencias futuras, y eso es algo que nosotros tenemos que pensar de cara al futuro.



Usted hablaba de consensos...

Ese es otro reto, hay que lograr ponernos de acuerdo, porque uno de los peores escenarios en los que podemos caer, es lo que pasa en otros países como Chile o como Perú, donde el péndulo político empieza así, izquierda, derecha, izquierda, y al final no pasa nada, los países quedan paralizados en el tiempo.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio