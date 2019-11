El secreto de la familia Compensar

Archivo particular

Ser una caja de compensación familiar y no ser responsable con las familias de los trabajadores no es lógico y no está en el ADN de Compensar.



La cultura que profesa la empresa con 12.600 empleados directos y 5.000 indirectos debe estar en todos los aspectos y por supuesto que todo los miembros conecten con esto.



Para la formación han destinado 3 escuelas de formación: servicio al cliente, escuela de liderazgo y de agilidad e innovación para fortalecer cinco atributos en: pasión por el logro, agilidad organizacional, innovación, experiencia del cliente y ADN compensar.



También los empleados cuentan con un programa para la remodelación de sus casas y la idea es tener además de tiempo para el trabajo, un espacio para la unir ambas partes; por eso hay un comité de trabajo que realiza, planes, encuentros y capacitaciones 3 veces al año.



Los empleados pueden reunir puntos para redimir en los permisos que crean necesarios. Además para el cuidado de su salud la empresa otorga el 40% del plan complementario para el trabajador y su familia.