El sector de ropa y calzado es optimista con la recuperación

Si el despegue de la reactivación no ha sido fácil para buena parte de la economía, hay un sector que lo ha sentido más: el de ropa y calzado.



Las últimas cifras de la producción industrial del Dane muestran que en julio pasado toda la actividad decreció 8,5%, pero confección de prendas de vestir llegó a -29,4% y fabricación de calzado a -27,4%.



Por su parte, en ese mes las ventas totales del comercio al por menor cayeron 12,4%. Por encima del promedio estuvieron prendas de vestir y textiles (-47,2%) y calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero (-49,6).



Para los expertos, las cifras negativas están soportadas en la ausencia de demanda, pese a que las empresas han hecho esfuerzos por aprovechar la tendencia en el uso de prendas para tiempos de pandemia, como tapabocas y ropa para la casa. Sin embargo, los empresarios son optimistas y confían en la recuperación.



Con ese ánimo, el jueves comienza la cuarta edición del Bogotá Fashion Week (BFW), que por primera vez será virtual, organizado por la Cámara de Comercio.



Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, comenta que en estos meses el comercio electrónico ha sido un aliado. “Representaba más o menos 5% de las ventas y hoy está alrededor del 70%”, explica. En ese sentido, hay marcas tradicionales enfocadas en ese canal.



Para la reactivación, considera que será clave que en Bogotá haya un mayor impulso a la actividad.



“Vamos en una senda de recuperación. Soy optimista de cómo va a terminar el año. Recordemos que el segundo semestre del año en épocas normales siempre ha sido el de mayor dinámica”, agregó.



CRISIS EN EL TERRENO



Clemencia Vélez, gerente general de Bosi, la marca de calzado y artículos de cuero, explica que “tuvimos meses con ciudades muy restringidas que llevó a una disminución de jornadas laborales, tanto en las tiendas como en la parte productiva y a medida que algunas ciudades han venido reactivándose de manera gradual, de igual manera hemos venido normalizando la operación”.



Dice que pese al proceso lento de recuperación, “creemos que podemos terminar los últimos meses del año cerca al 80% o 90% de las ventas del mismo periodo del año anterior. La empresa genera cerca de 800 empleos y ha tenido que hacer una reducción cercana al 4% debido a los cierres de algunas tiendas en el país.



Encajes S.A. se dedica a al desarrollo de productos con vocación exportadora. En el 2019 vendió $45.000 millones. Para su gerente general, Juan Carlos Atehortúa, como su producto en su gran mayoría es moda y sus ventas son sobre pedido, “con la cancelación y aplazamiento de las ordenes a nivel mundial, detuvimos la producción, lo que conllevó a la disminución de personal, pero al mismo tiempo sostenimiento de costos fijos, disminución de la rotación de inventarios y cartera que al final, que generó grandes problemas de liquidez y márgenes negativos”, indicadores con mejoría a corto y mediano plazo.



Habla de un incremento sostenido de las ventas, ya que los negocios en el exterior se han reactivado primero.



“El sector textil es una cadena, nosotros como manufactura somos el eslabón del medio... si el comercio no vende nosotros como productores de materia prima para la confección no tenemos a quien venderle”, dijo a Portafolio. Espera terminar el año con el 75% de los ingresos del 2019. Tiene 320 empleos directos, y antes de la pandemia tenía 400.



Jorge Andrés Zuluaga, gerente general de Plasticaucho, dice que de mayo a agosto se ha visto una positiva dinámica comercial, con cumplimiento de presupuesto de ventas en pedidos del 125% y crecimientos del 17%.



Esto obedece a su línea de botas plásticas. “La afectación la hemos visto en la línea de lonas y escolar, que en el mismo periodo solo hemos alcanzado el 50% del presupuesto y un decrecimiento del 65%”.



Inversiones Beep S.A.S, de Antioquia, diseña, produce y distribuye calzado infantil bajo la marca Beep in, al tiempo que maquila. Su gerente general, Vilma Balthazar, dice que este año se alcanzará el 40% las ventas del 2019 y confía que poco a poco se de la reactivación para volver a producir los 500 pares diarios. Ha pasado de tener 50 a 27 empleados.



LOS DISEÑADORES



El mundo de los diseñadores también ha tenido que enfrentar los efectos de la caída de la actividad.



Carlos Eduardo Botero, de Inexmoda, sostiene que se han transformado y han creado líneas para acomodarse a lo que a las nuevas necesidades del consumidor.



“He visto desafortunadamente cómo han tenido dificultades para poder negociar sus locales y muchos han cerrado. Ya estamos planeando Colombiatex 2021 y todo un plan de reactivación del sistema moda”.



Goretty Medina, diseñadora de moda y empresaria que está en Barranquilla, dice que quedaron en los planes las colecciones, los encargos para eventos como las bodas y la asistencia a ferias internacionales.



“En medio de la pandemia decidimos lanzar una colección de pijamas que nos permitió mantener a un grupo de nuestros empleados y el funcionamiento virtual de nuestra marca”, comenta.



“Somos muy optimistas y estamos apuntando a que pronto nuestras piezas se envíen a unos países en donde la activación económica se está dando antes que la nuestra, mientras nuestro país se activa nuevamente”, indica la empresaria.



Vanesa Sánchez, empresaria caleña de la industria de la moda y dueña de la marca Simona, dice que por la crisis tuvo que cerrar una de sus tiendas en el centro comercial Andino de Bogotá, y ha visto cómo las boutiques en Colombia y en otros países han dejado de comprarle.



Sabe que las prendas son lujo y por eso no es prioridad para los consumidores. “La recuperación ha sido lenta y este mes tuvo una mejor perspectiva y un mejor comportamiento frente a los meses anteriores sin decir que fue una recuperación total”, opina.



VENTAS ONLINE DE MEDIAS



La tradicional y popular marca de medias Galax, nacida en 1947, adoptó la estrategia de aprovechar la virtualidad. Lanzó su nuevo canal de venta online, según dice, “para hacer de las medias el regalo más popular de fin de año”.



“El consumidor nacional nos conoció como la marca de las medias para el colegio, pero en los últimos años, nos reinventamos a través de tiendas propias -33 en el país- y una ampliación de portafolio que hace a la moda protagonista”, según la gerente de marca de Galax, Mónica Jiménez. Según la ejecutiva, con estos nuevos productos que son llamativos de sus diseños se han visto crecimientos de más de 40%.



