El sector privado pide ajustes para la compra de vacunas

Distintos representantes del sector privado hicieron sus observaciones al borrador de decreto por medio del cual el Gobierno permitiría que el sector privado pueda acceder a la importación y adquisición de dosis de vacunas contra la Covid-19.



(Listo borrador con reglas de juego para interesados en comprar vacunas).

De acuerdo con Bruce Mac Master, presidente de la Andi, si bien es positivo que se haya publicado el borrador y así se pueda avanzar en la inmunización, también es prudente que se mejoren las condiciones de indemnidad y de precio.



“Se pide que nadie compre más caro que el gobierno. No tiene sentido limitar transacciones entre privados, el Gobierno ha explicado que tiene acuerdos de confidencialidad y será difícil lograr mejores precios”, dijo Mac Master.



La observación se plantea porque el decreto establece que el sector privado no podrá transar las vacunas por encima de los precios del Gobierno.



Así mismo y como las vacunas serán sólo las aprobadas y deben ser aplicadas a la población del plan nacional de vacunación, el presidente de la Andi apuntó que debería extenderse la indemnidad de las vacunas, pues “no hay un riesgo mayor para el Estado y si lograríamos acelerar el proceso”.



Una vez se hagan los dos ajustes, Mac Master estima que sería factible iniciar la búsqueda y negociación.



Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco estableció que ya avanzan en la socialización del borrador y que hasta el próximo viernes será estudiado.



“Creemos que el decreto es contundente al prohibir la comercialización de las vacunas, el interés del sector privado es colaborar en el proceso de vacunación y apoyar al Gobierno, pero es necesario evaluar los costos y las responsabilidades que están atados al proyecto antes de tomar una decisión final”, explicó.



Para María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) Colombia, es un buen paso para tener la propuesta de hoja de ruta para que el sector privado se sume al proceso de vacunación contra la covid 19.



“Sin embargo, todavía hay detalles que requieren de mayor claridad, como también buscar caminos viables para lograr avanzar en la vacunación masiva que tanto necesita el país”, señaló.



Lacouture enfatizó en que sobre la responsabilidad del sector privado en la adquisición de las vacunas, sería la misma que tiene actualmente el sector público.



“Estamos analizando en detalle el borrador de resolución en lo que tiene que ver con la responsabilidad del sector privado en la adquisición de las vacunas teniendo en cuenta que las compras serían de los mismos biológicos que ya tienen aprobación de uso del Invima, es la misma población del Plan Nacional de Vacunación y por lo tanto los riesgos serían los mismos”, sentenció.



Asimismo añadió que la idea es que los privados sean colaboradores activos, “para que la vacunación se cumpla y en lo posible se anticipe a lograr la meta de inmunización masiva, para que además los trabajadores accedan, de manera gratuita a los biológicos y que se pueda consolidar la reactivación económica en el país”.

EN PLAN DE CHOQUE



Colombia tuvo que implementar un plan de choque para no retrasar la vacunación masiva en el país luego de que la farmacéutica China Sinovac demorara la entrega de 500.000 dosis. Así las cosas, el Ministerio de Salud tuvo que destinar 244.000 dosis de las vacunas de AstraZeneca para aplicarlas a los mayores de 70 años mientras se espera que las dosis de la Coronavac arriben el próximo domingo 11 de abril.