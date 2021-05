El sistema educativo es en lo que más creen los jóvenes

Los jóvenes colombianos, hoy protagonistas en las protestas del paro nacional, consideran que entre las instituciones del país, el sistema educativo es el que más les genera confianza. Esto, a pesar de que un grupo significativo tiene dificultades para acceder a él.

Así lo muestra la investigación “Juventudes colombianas: Preocupaciones, intereses y creencias” que publica la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de Juventud. Sus conclusiones se basa en la consulta a 1.620 personas de entre los 15 y 29 años de varias regiones del país. Vale precisar que este estudio es previo a las jornadas de protesta que se realizan hoy en Colombia.



El estudio muestra que la educación es la principal preocupación de los jóvenes colombianos, según el 43% de los consultados.



Otro 37% menciona la violencia y un 32% se refiere a la corrupción.

En cuanto a la confianza en las instituciones, se nota un respaldo de la mayoría hacia el sistema educativo, según la opinión del 58%.



Una menor confianza se expresa en los partidos políticos, el Congreso, el presidente de la República y el Gobierno.



“La confianza en las instituciones públicas del Estado no supera el 20%”, concluye el estudio. En línea con este aspectos allí se señala que a la pregunta de si los jóvenes creen que la frase “Los políticos tienen en cuenta las ideas de los y las jóvenes” es cierta, el 75% responde que no.



“Esto puede explicar, no solo los bajos niveles de confianza con la institucionalidad pública, sino los bajos niveles de participación que tienen”, advierten los investigadores.



LA DESIGUALDAD



Y pese a la confianza que les despiertan las instituciones educativas, muchos de ellos tienen que dejar esta actividad por falta de recursos y dedicarse a trabajar.



El 48% de los jóvenes del país consultados dicen que se dedican a estudiar, pero el porcentaje aumenta si son de un Grupo Socioeconómico Alto (60,2%) y se reduce en un nivel bajo (41%).



Lo contrario sucede en el caso de los que trabajan En promedio son el 37%, pero en el caso de los más vulnerables aumenta al 40,8% y en los niveles altos se sitúa en 32,2%.

Las diferencias son mayores en el caso del desempleo, en el nivel alto es del 6,4% y en el bajo el estudio dice que llega a 14,4%.



Muchos de los jóvenes colombianos también deben cargar con responsabilidades propias del hogar. En el grupo alto es del 1,1% apenas, pero en el bajo es de 3,8%, precisa el estudio.



“Solo el 13,8% de los y las jóvenes encuestados dejaron sus estudios porque consideran haber conseguido la educación máxima en su carrera. Por su parte, la principal razón para el abandono de los estudios se debe a la dificultad económica para costearlos (49,3%), seguida de la necesidad de trabajar (19,9%)”, indica.



La necesidad de sostener a la familia es lo que lleva a muchos a tener un trabajo, según el 28%. Después, mencionan el interés de mejorar su calidad de vida (26,2% del total) y, en tercer lugar tener entradas para sus gastos personales (21,4% del total).



Según este estudio, el 71,5% de los jóvenes que perciben ingresos personales, devengan igual o menos que un millón de pesos.



De este porcentaje, el 29% gana por debajo de $500.000. “En este sentido, incluso si trabajan, escasamente pueden sostenerse y, con mayor dificultad, a sus familias”, anota.



Si bien hay coincidencia sobre la preferencia de vivir en una sociedad diversa (66%).

Cerca del 80% aceptaría convivir y relacionarse con personas migrantes en sus entornos familiares, educativos y laborales, pero el 36% rechazaría o evitaría arrendar a migrantes.