El turismo comienza a dar los pasos para su despegue

Luego de seis meses de parálisis total, septiembre ha representado para la industria del turismo un paso contundente hacia la búsqueda de la reactivación.



Si bien en meses anteriores se habían autorizado algunas actividades en municipios con baja afectación o sin presencia de la covid, el levantamiento de la gran mayoría de restricciones empieza a dinamizar al sector.



Y es que hay que tener en cuenta que por la pandemia este ha sido uno de los más perjudicados ya que desde el pasado 19 de marzo se decretó el cierre de los cielos aéreos para la recepción de turistas internaciones, lo que representó el primer momento de incertidumbre para la cadena turística.



“Colombia es un país en el que el turismo se ha convertido en un motor de la economía. En 2018, el presidente Iván Duque lo calificó como ‘el nuevo petróleo de Colombia’ y de hecho, los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) muestran que el número de turistas internacionales de este país ha tenido un crecimiento promedio del 5% en los últimos 10 años, lo ha abierto nuevas posibilidades de inversión y apoyo a las comunidades”, aseguró Juan Henao Bradford, investigador de la escuela de turismo Ostelea.



En el séptimo mes, indicadores como la ocupación, en la que el Dane ahora incluye no solo la información de hoteles sino también de otros alojamientos, llegó al 14,1%, obteniendo casi el doble de la registrada en meses como abril (8,7%).



“La reapertura del sector hotelero ha sido lenta. A la fecha llevamos un 7% de ocupación, las reservas empiezan a moverse, pero no con mucho dinamismo”, asegura Gustavo Toro, presidente de Cotelco.



Sin embargo, dice que para diciembre se espera que la ocupación llegue al 20% o 25% y adiciona que “la apertura de vuelos internacionales genera mayor optimismo con la posibilidad de recibir turistas de otros países. Hay una luz al final del túnel”.



Aunque el primer vuelo internacional comenzó hace apenas una semana, el sector ya lo ve como un hito para la industria, que ya cuenta con un balance favorable en la actividad doméstica. Según los datos de la Aeronáutica Civil, solo en la primera semana en la que se retomó la actividad (del 1 al 4 de septiembre) se movilizaron cerca de 23.537 pasajeros en 802 vuelos.



José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte (Aditt) comenta, por su parte, que el transporte intermunicipal también es un sector esencial para la economía y el turismo pues “conecta más de 1.000 municipios por vía terrestre entre los que se encuentran los más importantes destinos turísticos de Colombia”.



Este gremio también tiene una expectativa amplia con respecto al movimiento en diciembre, con el que se espera superar los 100.000 pasajeros día que se movilizan hoy.



De otro lado, los datos de recuperación son percibidos también por los buscadores de reservas como la aplicación Byhours.



Esta plataforma que permite las microestancias por 3,6 y 12 horas en Colombia y en el mundo indica que septiembre ha empezado con unos niveles de reservas muy similares a los registrados en febrero, antes de iniciarse la emergencia sanitaria, y que “posiblemente se superará el número de horas reservadas al cierre del mes”, dice la compañía.



En consecuencia, Shadya Karawi Name, psicóloga clínica, argumenta que después de permanecer meses en casa al lado de la familia, puede ser muy recomendable unas horas de desconexión. “Estamos viviendo un trauma colectivo (…) cambiar de ambiente es casi una prescripción médica”, dice.



“De todas maneras aún se perciben temor de la gente para viajar”, destaca Toro. Razón por la cual el gremio de los hoteleros pretende incentivar la confianza de las personas a través de iniciativas como la campaña ‘Te estamos cuidando’ y el respaldo del sello ‘Juntos contra el covid’, que brinda a los viajeros garantías sobre las normas de bioseguridad en los establecimientos.



Cabe destacar que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuenta a su vez con un sello propio (Check In certificado) que fue certificado previamente por la Organización Mundial del Turismo.



POLÍTICAS PARA EL SECTOR



La reactivación del turismo viene dando pasos no solo a partir del comportamiento de la demanda y las iniciativas del sector privado, sino también desde los escenarios propiciados por el Gobierno Nacional para continuar avanzando en este renglón como un motor de la economía del país.



Prueba de ello, es el proyecto de ley que fue radicado este mes en el Congreso de la República en el que se busca generar la competitividad del sector en medio de esta coyuntura por la pandemia.



En el documento se modifica algunos componentes de la ley general de turismo para incluir tres elementos fundamentales: la sostenibilidad, la búsqueda de la formalización y las herramientas que incentiven la reactivación del sector.



Finalmente, María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de Amcham Colombia, comenta que en medio de estas iniciativas, se debería establecer que dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial de los distintos municipios, se integren las necesidades de desarrollo turístico para así avanzar con el pleno desarrollo de la industria.