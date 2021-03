El turismo empieza una nueva jornada del ‘Gran Finde’

Archivo particular

Este viernes inicia la tercera edición del ‘Gran Finde’, una jornada comercial, impulsada por Fontur, como parte de la estrategia del Ministerio de Comercio para la reactivación del sector turístico del país.



(Turismo se volcó a ser local y más flexible que antes).

Durante 72 horas, desde hoy hasta las 11:59 p. m. del domingo, los colombianos podrán disfrutar de las ofertas que estarán dispuestas en web www.elgranfinde.com.



Este evento llega con gran expectativa no solo porque espera que la cercanía con la Semana Santa impulse las ventas, sino también porque las dos iniciativas anteriores dejaron muy buenos resultados.



En la primera jornada (del 20 al 22 de noviembre) se comercializaron productos y servicios por un valor de $118.000 millones, mientras que para la segunda (del 11 al 13 de diciembre), las ventas crecieron 30% y totalizaron los $168.000 millones. Las dos sumaron $286.000 millones.



“Esta estrategia comercial no solo será clave para continuar aliviando el flujo de caja de los actores que integran la cadena de valor del turismo, sino para invitar a comprar viajes para temporadas que no solo correspondan a Semana Santa, mitad de año y semana de receso, sino a otros periodos del 2021 y 2022”, comentó Raquel Garavito, presidente de Fontur.



En esta edición hay 1.000 aliados inscritos en 14 categorías de prestadores turísticos como alojamientos, tiquetes aéreos y terrestres, paquetes turísticos, parques temáticos, restaurantes, entre otros.



Paula Cortés, la presidente de Anato expresó que cerca de 100 agencias de viaje se han vinculado a esta iniciativa y resaltó que “los destinos del país, que se han preparado con los protocolos de bioseguridad establecidos para recibir a los pasajeros, merecen ser redescubiertos”.



Por su parte, Gustavo Toro, el presidente de Cotelco, viene invitando desde ayer a los colombianos, a través de sus redes sociales, a hacer parte de la jornada.



Y finalmente, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo destacó la importancia de la iniciativa para contribuir a la reactivación de este sector tan importante para el país”.