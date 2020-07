‘El volumen de envíos creció lo de dos años’

Con el coronavirus en el mundo, las empresas cambiaron sus dinámicas y se enfrentaron a otros miedos y desafios, algunas como las de logística y envios no pararon, pues en ellas cayó el peso de la economía y del funcionamiento.



Mike Parra, Director Ejecutivo de DHL Express Américas, explicó cómo la compañía ha manejado la operación global y cómo vivió el volumen de compras y envíos que tradicionalmente se ve en época navideña, entre mayo y junio, además del apoyo a sus empleados.



¿Cómo los ha cambiado el coronavirus?



Cuando la situación inició, empezamos a prepararnos en cada región, discutimos sobre el bienestar de los empleados, duplicamos la limpieza y en febrero movilizamos al 35% de ellos para trabajar en casa. En algunos países es hasta el 50% y actualmente estas medidas siguen.



La segunda, fue evitar las movilizaciones de los empleados, les dimos la flexibilidad necesaria y ese estado que se mantendrá hasta el fin de año. Decidimos no hacer suspensiones de la empresa, días fuera, ni despidos. Al contrario, estamos creando por lo menos en la región 3.000 nuevos empleos por la explosión de envios de comercio electrónico.



La pandemia ha sido interesante por nuestra operación, nos hemos enfocado en el cuidado, empatía y comunicación.



¿Y en Colombia?



En el país se están creando 16 posiciones y en dos semanas tendremos 10 nuevos puntos de venta, cinco en Bogotá, dos en Medellín y de a uno en Cartagena, Barranquilla y Cali. Apostamos a los trabajos y hemos tenido casos positivos de covid, incluso desafortunadamente fallecidos, eso ha sido muy duro, pero lo interesante es que esos casos son de empleados en casa.



¿Cómo han manejado el tema?



Tenemos la posibilidad de hacer exámenes físicos de covid para los empleados, incluso si se sienten mal los enviamos a casa, pagamos la cuarentena. Hemos además hecho dos pagos por reconocimiento por 300 euros a todos los trabajadores por su compromiso y resultados del 2019.



A los empleados de Colombia ese pago será entre agosto y septiembre y será para casi 600 trabajadores, menos la gerencia.



¿Cómo han enfrentado el flujo de envios?



Este flujo nos cogió en medio de todo por sorpresa, porque si bien estábamos preparados para el cambio no pensamos que fuera en tanto volumen y tanto tiempo.

En este momento estamos en todo el mundo en el doble de volúmenes de envios que habíamos previsto en la facturación al 2022, con la pandemia se adelantó dos años el crecimiento.



Al tener empresas que no han podido abrir presencialmente, se han visto en la necesidad de vender desde las casas, de abrir sus propios B2C, de importar y seguir teniendo el negocio pero en el comercio electrónico.



Los clientes están felices con las opciones de envíos de 24 a 48 horas y eso les ha quitado muchas barreras a las pymes, que son el 80% de nuestros clientes activos. Eso también ha pasado con la pandemia y ha sido muy lindo ver ese cambio al futuro.



¿Cómo se ha dado esto en las pymes del país?



La pandemia también ha traído un entendimiento diferente para todos.

En Colombia estamos invirtiendo 440.000 euros para la apertura de estos puntos de venta y así darle la posibilidad a las pymes de ir allá y usar los vuelos que salen de manera directa desde El Dorado o Medellín o Cali para llegar a Miami. Hemos visto un crecimiento en la importación para esas empresas para sus productos o para hacer ventas en el país.



Contamos con un 50% del mercado y eso nos ha servido para ayudarles al momento de importar o exportar.



INNOVACIÓN Y ROBOTS



La empresa tiene un plan piloto de distribución con robots que mejoran el envío de paquetes de hasta cuatro libras y que cada hora hace la asignación de 1.000 envios. “Este piloto que es parte de la respuesta al coronavirus, porque nos permite tener un robot en un lugar muy pequeño, va a crecer y salir de Miami y hará crecer a la empresa en innovación.

En la parte digital esperamos que antes de finalizar el año se pueda, por ejemplo, recibir en el celular un rastreo de envios a tres paradas del lugar en el que se encuentre; así se puede estar preparado para recibirlo; y esa habilidad creemos que será fuerte en el 2021, no solo para las empresas, sino también para las personas”, señaló Mike Parra, director ejecutivo de DHL Express Américas.





