Nevado del Ruiz: críticas a alcalde de Manizales por estar de viaje

En el ojo del huracán se encuentra el alcalde de Manizales, Carlos Marín, por estar fuera del país durante la emergencia que se vive tras alertas de erupción del Nevado del Ruíz.



El líder de los manizaleños se encuentra fuera del país ya que está de vacaciones desde el pasado 31 de marzo. Cabe destacar que Caldas es uno de los puntos más amenazados por una posible erupción. Por esta razón, el Consejo de la ciudad pidió una respuesta por parte de Marín.

A pesar de que el descanso fue avisado con anterioridad, al momento de su partida el volcán Nevado del Ruiz ya se encontraba en alerta naranja, algo que no sucedía desde hace 12 años.

Junto a ello, el 29 de marzo se registró una cifra récord de actividad sísmica en el volcán, con más de 11.000 sismos en un solo día.



El secretario de Movilidad, Cristián Mateo Loaiza Alfonso, quedó encargado de la ciudad, tras el descanso de Marín. Sin embargo, en medio de la emergencia, los manizaleños han pedido la presencia de su alcalde.

Ante las críticas, el alcalde Marín aseguró que no ha regresado a Colombia por un tema de costos. Según lo que explicó, cambiar tiquetes aéreos en Semana Santa significaría pagar un elevado precio en los vuelos.

“No he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, tiene un costo altísimo. Pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”, indicó a través de redes sociales.



Finalmente, el alcalde de Manizales aseguró que sus vacaciones irían inicialmente desde el 31 de marzo al 20 de abril. Aseguró que ha estado pendiente de la situación y que en todo momento ha mantenido comunicación con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

PORTAFOLIO