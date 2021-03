Emisión de bonos de deuda ya va mejorando cifras de 2020

Particular

En el primer trimestre del año las emisiones de bonos de deuda del sector empresarial, financiero y de algunas entidades territoriales superaron los $3,4 billones y están por encima de las cifras del mismo periodo del 2020, cuando llegaban a los $3 billones.



(Lea: Colombia convierte préstamo de tasa variable en tasa fija)



Hasta el momento 7 emisores han realizado 16 operaciones de colocación de papeles y el mondo demandado superó los $5,2 billones de acuerdo con las estadísticas de la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera.



(Lea: 'La región seguirá dependiente de exportaciones y entradas de capital')



Se han colocado bonos ordinarios, títulos de deuda pública interna, papeles no hipotecarios, así como bonos sociales, que ya han comenzado a tener auge, al igual que los bonos verdes.



Otra característica de las operaciones mencionadas es que las empresas emisoras de dichos títulos ya están realizando un manejo de deuda a más largo plazo, pues incluso se han visto papeles con vencimiento a 25 años.



Para Julio César Romero, economista jefe del área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, hay varias razones por la que se está viendo un mayor apetito empresarial por salir a buscar esa financiación en el mercado de capitales.



“Las entidades territoriales, al igual que los países, tienen necesidades grandes que atender que no alcanzar a cubrir con los ingresos tributarios o las transferencias del Gobierno Nacional, por lo tanto se necesita más financiación”.



En este contexto, dice, “estamos en un momento de tasas de interés baratas y ese es un síntoma de la economía mundial, que hace ver atractivo ese instrumento para financiar las necesidades crecientes de gasto que está dejando la pandemia”.



Para el analista, hay empresas que quieren emitir y refinanciar deudas y también con plazos más largos.



Pero advierte que en este momento las tasas de interés de la deuda pública está comenzando a subir.



Este hecho tiene parte de su explicación en el aumento en las últimas semanas de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, impulsadas por la aprobación del paquete de estímulo económico y el mayor ritmo de reactivación del aparato productivo y la rapidez en la vacunación contra la covid-19.



La emisión que el 25 de febrero realizó Bogotá por $956.833 millones tuvo como característica particular que dos de las cuatro series colocadas tuvieron plazos de 15 y 25 años, unos de los papeles con mayor duración puestos hasta ahora.



Asimismo, otro hecho especial fue la emisión de bonos sociales del Banco W, entidad especializada en otorgar microcréditos.



La colocación, por $160.000 millones tuvo una sobredemanda del 120%, lo que muestra el atractivo que representan este tipo de bonos sociales, cuyos recursos, que en el caso de la entidad, se destinarán a financiar durante los próximos 3 años, proyectos de aproximadamente 27.000 personas que se dedican a distintas actividades productivas en el país y que cumplen con los criterios de elegibilidad de Banco W.



En el 2020, el peor año de la economía colombiana, 32 empresas obtuvieron recursos por $13 billones gracias a la colocación de bonos de deuda. Este es el segundo monto más alto desde cuando los emisores de títulos acuden al mercado para financiar sus proyectos.