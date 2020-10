Emisor no movería sus tasas por primera vez desde marzo pasado

Desde que inició la pandemia y esta llegó a Colombia, el Banco de la República no tardó en actuar y comenzó a reducir sus tasas de interés, las cuáles habían estados sin cambios por casi dos años. No obstante, en la reunión que se celebrará mañana, se espera que el Emisor no cambie su nivel de intervención, lo que supondría su primer encuentro de estabilidad en el indicador desde marzo.



(‘Baja de tasas del Emisor se ha transmitido en 84% al crédito’).

Así lo afirma el consenso entre los analistas del mercado, los cuales esperan que el banco central del país mantenga el interés en el 1,75% al que llegó en la pasada reunión que se celebró en septiembre.



(Riesgo y bajas tasas podrían afectar a la banca).



“Hay un consenso fuerte en el mercado de que el Emisor dejará el indicador en 1,75%”, apunta José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.



Además, la estabilidad no se vería simplemente en esta ocasión, sino que se espera que se mantenga por un tiempo. De acuerdo con Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, “pensamos que la tasa se mantendrá quieta por bastante tiempo, algo que, no obstante, podría cambiar si llega a haber algún movimiento en cuanto a la inflación o crecimiento en el país más allá de lo previsto. Esos supuestos podrían generar cambios, pero hoy en día ya está bastante baja”.



(Banco de la República frenaría recorte de tasas en su próxima reunión).



Además, otro de los factores que impulsan el análisis de que la entidad no bajará de momento más la tasa es que más allá del nivel actual no tendría mayores efectos.



Según Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa, “todavía hay espacio para seguir descendiendo, pues está en el 1,75%, pero hacerlo sería inocuo para la economía colombiana, no tendría el mismo impacto”.



Y, como agrega Ballén, “hay que tener en cuenta que las expectativas del IPC han venido subiendo, por lo que creemos que estamos entrando en un ciclo de pausa. El Emisor esperará a que llegue una segunda ola del coronavirus, ver qué tan fuerte es, y ahí evaluará qué se puede hacer”.



Precisamente, los bancos centrales del mundo bajaron las tasas de interés durante la pandemia para tratar de estimular la economía, pero esta situación en la que descender más el indicador no tendría mayor efecto no es solo en el caso de Colombia, sino a nivel mundial. Y, asimismo, incluso los descensos actuales aún no se han visto reflejados en la economía. “Varios codirectores han sugerido que mientras la actividad no esté 100% abierta, la transmisión de política monetaria no será completamente efectiva, entre otras cosas porque los bancos han estado dando ayudas y alivios a sus clientes. Eso sí, cuando se complete la reapertura, se verá de mejor forma”, apunta Velandia.



Según el directivo de Credicorp Capital, la decisión del Banco de la República de reducir la tasa de interés durante los últimos meses fue muy positiva, “ha hecho lo que tenía que hacer”, pero apunta que el efecto se verá, sobre todo, en el próximo año.



ATENTOS A LAS SEÑALES



Como ocurre con las reuniones de todos los emisores, una vez que no se esperan cambios en la tasa de interés, los expertos estarán más bien atentos a las posibles señales que puedan dar las autoridades del banco en aspectos como el crecimiento económico o la meta de inflación.



“A partir de ahora es probable que la entidad quiera tener más información de cómo está la economía en los últimos meses antes de pronunciarse, a lo que se suma que en las próximas semanas el tema internacional pondrá más presión a Colombia. Por eso, en la reunión del viernes estaremos pendientes del lenguaje de Echavarría y del comunicado que emitan, que podría dar luces de las perspectivas de crecimiento e inflación”, apunta López.



Aunque, eso sí, el experto de Corficolombiana cree que el Emisor podría tomar algunas medidas en lo que resta del año, como de extensión de repos o temas relacionados con la liquidez en dólares.