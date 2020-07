Emisor prevé mayor exceso de la capacidad productiva

Luego de su más reciente Junta Directiva, el Banco de la República pronosticó que después del más difícil trimestre para la economía colombiana, se espera que comiencen a verse datos de recuperación en lo que resta del año.



Sin embargo, el banco central advierte que la afectación al empleo, a los ingresos de los hogares y a las empresas ha sido de gran impacto, lo cual llevará a que se amplíen los excesos de capacidad productiva en la economía colombiana.



Según los miembros de la Junta del Emisor, la política monetaria y sus más recientes decisiones de reducir en 25 puntos básicos las tasas de interés, le podrían dar a la economía colombiana un impulso adicional sin que se vean comprometidos importantes factores como la meta de inflación de este año, el financiamiento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y, también, el equilibrio macroeconómico nacional.



La decisión de la Junta de haber realizado un recorte de solo 25 puntos básicos en la pasada reunión obedeció a que en los actuales niveles de tasa de interés real de intervención, “el espacio de la política monetaria se debe ir calibrando a medida que exista nueva información de las variables macroeconómicas y financieras para evitar desequilibrios riesgosos para la economía en el mediano plazo”.



Ante un panorama en el que los recortes en la tasa de interés del Emisor hubieran sido mayores, el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, manifestó que “hay riesgo para el sistema financiero a medida que bajamos tasas, hay riesgos de salidas de capital importantes”.



“Pasar de recortes de 50 a 25 puntos básicos revela una preferencia de la autoridad monetaria por la gradualidad que prevalecerá en las próximas reuniones”, señala un análisis de la Dirección de Estudios Económicos de Bancolombia.



Incluso, según este mismo reporte, luego de que se conozcan más detalles en materia de afectación de la actividad productiva y laboral y, también, de que las expectativas alrededor de la inflación se corrijan, “habrá espacio para recortes adicionales de la tasa repo”.



Por otra parte, en materia del comportamiento de los mercados financieros, los miembros de la Junta del Banco afirmaron que este ha sido mejor en comparación con las primeras semanas de la crisis desatada por el coronavirus, pese a que el ambiente de incertidumbre aún no cesa.



“Los activos colombianos han seguido las tendencias en los movimientos de los activos financieros del mundo. El dólar se debilitó frente al resto de las monedas, incluyendo el peso colombiano y el riesgo país disminuyó desde la última reunión de la Junta”, señala un aparte de las minutas de la más reciente reunión.



Finalmente, en materia de inflación, los codirectores del Emisor dejaron en claro que hay una reducción en todos los indicadores de inflación.



Ahora bien, la variación del Índice de Precios al Consumidor ya se ubica por debajo de la meta del banco (2,85%). Pero más allá de esto, no pasa desapercibida la caída de la inflación sin contar alimentos (1,84%) y tampoco la caída de las expectativas del IPC.



EL RETO DE ESTIMULAR EL GASTO

​

Según el análisis de Bancolombia sobre las más recientes minutas del Emisor, la pandemia “ha generado en empresarios preocupaciones y dificultades, ante las cuales no están dispuestos a ejecutar nuevos planes de inversión, independientemente de que ahora puedan financiarse a tasas más atractivas”.



Así, señala la entidad, las decisiones de política monetaria han perdido capacidad de estimular el gasto.​