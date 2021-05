Empiezan a subir de precio algunos productos en Bogotá 

Archivo particular

A pesar del potencial impacto potencial en el suministro de alimentos en Bogotá por bloqueos y protestas, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, los gremios de la producción y la fuerza pública informaron que el abastecimiento de la ciudad está en niveles adecuados.



"Hemos habilitado corredores seguros que nos permiten la entrada de comida de manera intermitente y donde los comerciantes y productores aprovechan esas ventanas para el ingreso de comida o salida de insumos, no obstante se hace necesario habilitar corredores que fluyan continuamente a lo largo del día", manifestaron.



En ese sentido, indicaron que se han comenzado a detectar aumentos de precios y disminución en la llegada de algunos productos, por lo que están adelantando un monitoreo estricto para tomar las medidas pertinentes caso a caso que garanticen la oferta adecuada de alimentos, así como para evitar el acaparamiento de alimentos y la especulación de precios.



"Los esfuerzos para establecer el desbloqueo parcial de vías, la detallada coordinación caso a caso y vía a vía deben complementarse ahora con medidas de índole nacional para darles garantías a los campesinos para que no sigan perdiendo sus productos. Comida sí hay, ¡Déjenla pasar!", resaltaron.



También hicieron un llamado a los manifestantes para que no atenten contra la seguridad alimentaria y la vida de los colombianos y se garantice la libre movilidad de alimentos, vacunas e insumos médicos como el oxígeno, fundamentales en este momento de lucha contra la pandemia.



"De la misma manera, instamos al Gobierno Nacional para que dialogue y coordine el establecimiento de corredores de abastecimiento para las distintas ciudades del país", puntualizaron.