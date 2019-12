2020: año de nuevas tendencias sobre Recursos Humanos

El 2020 trae más retos para las empresas por el surgimiento de las nuevas tecnologías y la globalización. Las áreas de Recursos Humanos deben prepararse para estos cambios y, dentro sus empresas, renovar las viejas prácticas.

“Los encargados de RRHH y sus equipos deben ser agentes transformadores, la tecnología será el hilo conductor que los guiará. La globalización y el impacto generacional son algunos factores a los que debemos prestar atención y actuar con rapidez ajustando las políticas de nuestras organizaciones”, le comentó a elempleo.com Teresa Morales, directora de Soluciones HCM Softland.



Las jerarquías lineales ya son cosa del pasado, ahora se trata de tener metas trazadas entre todo el equipo. En las empresas deben existir líderes que “establezcan objetivos, con plazos de entrega, claros y realistas, ya que la velocidad, la agilidad y las ganas de lograr esas metas son ingredientes necesarios para la supervivencia y el crecimiento de la organización”, afirma Morales.



Contar con equipos diversos es un reto para las empresas, esto debido a las diferentes perspectivas laborales que tiene cada generación de empleados, incluyendo la forma de trabajar, comunicarse y en la manera en como son remunerados.



No obstante, la incorporación de nuevas generaciones no debe ser vista de manera negativa. “Es nuestra responsabilidad como líderes mayores, crear lenguajes inclusivos, comunicar más claramente y desarrollar una orientación social, que finalmente nos beneficia a todos, no solo a los trabajadores sino a las comunidades en las que nos desenvolvemos”, dijo Yamile Pardo, directora de Recursos Humanos de BDO en Colombia.



La incorporación de las otras generaciones de profesionales también implicará hacer ciertos cambios en cuanto a beneficios, ya sean jornadas de medio tiempo o trabajo desde el hogar. En este caso, las áreas de Recursos Humanos deben dotarse de la suficiente tecnología para gestionar distintos tipos de nómina.



Dentro y por fuera de la empresa, por ejemplo, en plataformas de empleo, se debe fortalecer el valor que distingue a la organización. “Debemos visibilizar aquellas iniciativas que resultan atractivas para los candidatos, como el teletrabajo, un médico en la empresa, suscripciones a gimnasios o recreación que promuevan una vida saludable”, agregó la experta de Softland.



Según Pardo, “el reto en relación con salarios es conseguir personal idóneo para la empresa, esto si no se cuenta con salarios competitivos, ya que las personas siempre aspiran a un ingreso que permita cubrir sus necesidades básicas (alquiler, alimentación, transporte, salud, entre otros) y en ciudades capitales es más difícil, por el alto costo de vida”.



Redacción elempleo.com

Contenido@elempleo.com