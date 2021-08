Abren convocatoria para capacitaciones en programación

En Colombia la demanda de trabajo en tecnología es muy alta, sin embargo, el talento disponible para cubrir esos empleos es escaso. De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo y Protección Social, el déficit de talentos en programación en el país es del 46%, es decir, solo se están cubriendo 4 de cada 10 vacantes que exigen este tipo de conocimientos por falta de personal calificado.



Las cifras no mienten y lo cierto es que el sector de la tecnología presenta una oportunidad para las personas que quieran apostarle a una carrera en una de las industrias que mejor paga en el mercado. De hecho, la oferta de trabajo para programadores Web no para de crecer; de acuerdo a un estudio de Microsoft y LinkedIn, se espera que para el año 2025 haya más de 10 millones de vacantes en la región, de las cuales 2 millones serán en empresas colombianas.



Con el objetivo de responder a este panorama y mejorar los niveles de capacitación en tecnología, Henry (High Earners Not Rich Yet, por sus siglas en inglés), la primera y más reconocida academia de programación de Latinoamérica 100% virtual, que llegó al país en marzo de 2021, acaba de abrir una convocatoria para formar en los próximos dos meses a 1.500 jóvenes como desarrolladores Web Full Stack. Los interesados podrán iniciar a estudiar sin ningún costo y pagarán la carrera solo cuando se gradúen y consigan trabajo bien remunerado.



Uno de los principales objetivos de esta iniciativa, explica Luz Borchardt, co-fundadora de Henry, es desafiar el status quo de la educación superior en Colombia. “Estamos disprumpiendo y pateando el paradigma de la educación, dándole acceso a formación de calidad en tecnología a cualquier persona interesada, sin importar si cuenta o no con dinero, el lugar donde viva, su género y si tiene estudios profesionales”.



Precisamente, uno de los mayores incentivos de la convocatoria –afirma Martín Borchardt, CEO y fundador de Henry–, es el modelo de financiación que beneficiará a los seleccionados que estudien el curso. “Contamos con un Acuerdo de Ingresos Compartidos (AIC), un innovador modelo de financiamiento en el que la carrera se paga solo cuando los graduados consiguen un trabajo bien remunerado. De esta manera, las personas tienen la oportunidad de cambiar su realidad, acelerar sus estudios y conseguir un ingreso que, en promedio, cuatriplica lo que ganaban anteriormente”.



Vale aclarar que, al terminar la carrera, el equipo de Henry ayudará a los graduados a conseguir un trabajo y los acompañará durante los procesos de selección. Durante el programa, se ofrecen workshops y consultorías, uno a uno, en el que los jóvenes se preparan para entrevistas, mejoran sus perfiles y hasta reciben consejos sobre negociación de salarios.



Actualmente hay más de 350 empresas de todo el mundo que contratan el talento que egresa de la academia, desde unicornios de la región, hasta las más reconocidas startups de Estados Unidos y Europa, entre ellas, Rappi, Globant, MercadoLibre, Auth0, Accenture y Chiper.



ASÍ PUEDE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA



Actualmente Henry ofrece la carrera de desarrollador Web Full Stack, una formación con amplia salida laboral y muy demandada en el mercado. Para tener en cuenta, según cifras oficiales del Servicio Público de Empleo (SPE), hoy en Colombia hay 2.553 ofertas de trabajo para personas jóvenes y sin experiencia laboral con conocimientos en programación. Solo Bogotá, cuenta con 630 puestos vacantes; le sigue Medellín, 465; Cali, 315; y Barranquilla, 203.



De acuerdo a Borchardt, la carrera de Desarrollador Web Full Stack es intensa, pero prepara a los estudiantes para que puedan insertarse en el mercado laboral de forma inmediata. “Dura 4 meses y tiene un horario de lunes a viernes, entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde o de 10 de la mañana a las 7 de la noche. Las clases son 100% virtuales y en vivo con instructores, lo cual acerca la posibilidad a los colombianos y colombianas de capacitarse desde cualquier rincón del país”, señaló.



Con más de 700 horas de programación basadas en prácticas y proyectos reales, los estudiantes en la academia aprenden bajo una educación colaborativa y con metodologías ágiles que simulan un entorno real de trabajo.



Entre los más de 300 colombianos que han pasado por Henry, sobresale la experiencia de Julián, un ingeniero de Bogotá que a causa de la pandemia no pudo conseguir empleo. Entró a la academia para aprender las tecnologías que demanda el mercado y recientemente fue contratado por Mercado Libre. De tener una entrevista en 2020, pasó a tres por semana en 2021.



También se destaca el caso de Alexander, un músico que se quedó sin empleo por la pandemia y que hoy trabaja como Full Stack Developer en Chiper, una startup que digitaliza las tiendas de barrio, quintuplicando sus ingresos.



Igualmente, sobresale Daniela, una joven bogotana administradora de empresas turísticas y hoteleras que trabajaba para una de las agencias de viajes online más grande del mundo y perdió su empleo tras el impacto económico que generó el Covid–19. Luego de cuatro meses intensos de programación en Henry logró conseguir un trabajo remoto en México triplicando su salario.



Para aplicar a la convocatoria, se debe ingresar a www.soyhenry.com y completar un formulario con los datos personales. El proceso de aplicación incluye un desafío técnico en conceptos básicos de JavaScript. Si los interesados no tienen conocimientos, no deben preocuparse ya que Henry ofrece un curso preparatorio gratuito.