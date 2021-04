Acceda a la oferta de empleo de la embajada de EE. UU. en Colombia

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia anunció que tiene ofertas laborales disponibles.



(Lea: La tasa desempleo en febrero fue la más alta para ese mes desde 2004)



Las vacantes que están disponibles actualmente son:



- Ingeniero. Disponible hasta el 05/04/2021.



Están buscando un Ingeniero de Confiabilidad de Activos (ARE) responsable de adquirir, mantener y recopilar la información de confiabilidad, criticidad y condición de los activos necesaria para mejorar las estrategias de planificación, reparación y mantenimiento en la Oficina de Facility Management (FAC) en Colombia. El ARE trabajará en coordinación con el equipo técnico de la FAC para implementar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo efectivos, eficientes y confiables que cumplan con los requisitos, pautas y estándares del Departamento de Estado / Operaciones de Edificios en el Extranjero (OBO). Reporta directamente al ingeniero de instalaciones.



- Asistente de viaje. Disponible hasta el 11/04/2021



El titular se desempeña como Coordinador de viajes y visitas VIP de Misión Colombia. Bajo la supervisión del Oficial Auxiliar de Servicios Generales (A / GSO) para viajes y visitas VIP, proporciona orientación laboral a la Sección de viajes y visitas de la OSG y es responsable de realizar una amplia gama de tareas administrativas y de gestión que respaldan los viajes de los empleados de la misión. y visitas VIP. El titular proporciona orientación laboral a un empleado de viajes, supervisa las operaciones del Centro de Gestión de Viajes de Correos (TMC), coordina el apoyo de gestión para los visitantes VIP y se desempeña como experto en la materia de la Misión sobre políticas y procedimientos de viaje. Para este puesto se requiere un juicio considerable, acción independiente e interacción con los empleados de la misión, incluyendo la oficina principal.



- Empleado de viajes. Disponible hasta el 11/04/2021



El titular ayuda al Coordinador de viajes y visitas VIP ,en la planificación y coordinación de visitas VIP oficiales que incluyen, entre otras, delegaciones presidenciales, vicepresidenciales, del Congreso, delegaciones del personal y otros visitantes de alto nivel a Colombia. Él / ella coordina toda la logística para viajes, arreglos de hotel, sala (s) de control, servicios de interpretación y otras compras locales. Comparte las tareas de asistencia en viaje y autorización E2 con el coordinador, con responsabilidades divididas según la oficina de clientes. Él / ella sirve como respaldo tanto para el Coordinador de viajes y visitas VIP como para el Asistente administrativo de la OSG para todas las tareas, incluido el cronometraje y la caja chica. Reporta a la A / GSO a cargo del portafolio de Viajes y Visitas VIP.



Adicionalmente, está la vacante para Secretario - Escolta, para familiares elegibles de ciudadanos de EE. UU. Esta posición es un asistente móvil. El titular proporciona asistencia de gestión de la oficina a varias secciones cuando hay una necesidad de personal. Los deberes varían según la ubicación y la naturaleza de la asignación. Debe poder obtener y mantener una autorización de seguridad secreta. Reporta directamente al Asistente de Recursos Humanos / Coordinador EFM.



¿Cómo aplicar?

La embajada señala quet odos los candidatos deben obtener y tener una autorización no confidencial (confianza pública) .



Además, para postularse para este puesto, debe hacer clic n el botón "Aplicar a esta vacante".



Requisitos:

Aunque estos varían según el cargo al que desee aplicar, en términos generales, algunos de los requisitos son:



- Enviar el diploma solicitado y / o las transcripciones como verificación de los requisitos educativos antes de la fecha de cierre del anuncio.



- Certificados de educación / Prueba de educación



- Puntuaciones de dominio del idioma ( consulte los procedimientos de prueba de idiomas en la sección: "Evaluaciones - idiomas" ) ( Solo se aceptarán las puntuaciones de las pruebas de idiomas de FSI o AVANTI Language School )



- Permiso de residencia y / o trabajo



POLÍTICA / EL TIEMPO

Síganos en @PoliticaET