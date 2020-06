Acceda a una de las 200 vacantes que Mercado Libre abrirá en el país

Al anunciar el lanzamiento de su primer Centro de Tecnología e innovación en Colombia, Mercado Libre indicó que la compañía abrirá 200 plazas de trabajo en el país este 2020.



De acuerdo con la tecnológica, las plazas serán ocupadas por expertos y talentos locales en competencias como desarrollo de software backend y frontend, desarrollo mobile, seguridad informática, business intelligence, machine learning, data science, infraestructura de aplicaciones, user experience, entre otras.



Todos los interesados en consultar las vacantes, podrán ingresar a la siguiente plataforma: https://jobs.mercadolibre.com/go/Colombia/7785700/

Colombia fue seleccionado como el país que brindará soporte a toda la región, reforzando la operación de la empresa y el desarrollo de talento nacional, de esta manera, se busca profundizar los esfuerzos en el diseño de soluciones innovadoras que optimicen y aporten valor a la experiencia de los usuarios.



“Animados por ese compromiso de continuar aportando al progreso del país, abriremos nuestro primer Centro de IT en el país, el cual se convertirá en el núcleo y motor que impulsará las capacidades tecnológicas de Mercado Libre en Latinoamérica.” afirma Jaime Ramírez, director región Andina, Mercado Libre.



El área de IT de Mercado Libre cuenta hoy con 3.400 personas en toda Latinoamérica, de los cuales 2.700 se encuentran en Argentina y en su mayoría ingenieros. Está dividida en diferentes áreas, con equipos a cargo de las distintas unidades de negocio (Marketplace, Mercado Pago, Mercado Envíos, Credits, Shops, Clasificados), y equipos transversales que dan soporte a todos los productos y áreas de la compañía. En 2019 se vincularon a esta área más de 1.100 personas y se espera crecer entre 30% y 40% en 2020, de ahí la apuesta hecha en Colombia por seguir estimulando ese crecimiento.





“Celebramos la apertura del Centro de Tecnología e Innovación de Mercado Libre en Colombia y continuaremos apoyando su crecimiento y consolidación en nuestro territorio. Este gran nuevo proyecto ratifica el potencial del país como destino de inversión en el sector TI y contribuye a la formación y desarrollo del talento nacional, además de promover la creación de empleo y de nuevas oportunidades”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.





Mercado Libre continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades de consumo, por medio del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, principalmente en todo lo concerniente a su marketplace, a las finanzas, la logística y el almacenamiento. Para lograr esto,



“La apertura del Centro de Tecnología e Innovación de Mercado Libre en Bogotá reafirma que la ciudad cuenta con las fortalezas necesarias para escalar operaciones globales de tecnología. Este es además un proyecto de gran relevancia para la capital gracias a que generará empleos de calidad que beneficiarán a cientos de bogotanos”, sostiene Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest In Bogota.