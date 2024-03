Cerca del 70% de las empresas respalda la idea de reducir la jornada laboral

De acuerdo con un estudio, los sectores industrial y de servicios son los que tiene mayor perspectiva de empleo en 2024.



67% de las empresas en México están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral para tener mayor productividad y calidad de vida, así lo encontró la encuesta Perspectivas Laborales de Grupo Adecco México.



Cabe señalar que se tiene previsto que, en los próximos días, se retome la discusión en la cámara de diputados de la reforma que propone que la jornada laboral de los mexicanos baje de 48 a 40 horas a la semana, brindando dos días de descanso por cada cinco días de trabajo.



Otro hallazgo destacado del estudio realizado por Adecco por segundo año consecutivo, es que 49% de las empresas del sector industrial y de manufactura (producción de automóviles, textil, Industria química, energía, etc.) realizarán contrataciones durante el primer semestre del 2024, mientras que 32% de las compañías del área de servicios (todo lo relacionado con: Transporte, Distribución, Turismo, Entretenimiento, etc.) también tienen considerado realizar contrataciones en este periodo; en tanto que el sector primario (agricultura y ganadería) son las que menos contrataciones tiene considerado realizar con un 2%; así lo encontró la encuesta realizada por Instituto Adecco México.



El sondeo que se realizó entre directivos, principalmente de Recursos Humanos (36%) de todos los sectores económicos, revela que las empresas de áreas industrial y de servicios son las que tienen mayor perspectiva de empleo en 2024, casi el 70% de estos sectores (68%) prevé ofrecer contrataciones permanentes.



"Si bien hay cifras de contratación y de empleos permanentes para este primer semestre, se registra una baja, ya que el año pasado que realizamos este mismo sondeo, 77% de las empresas de estos sectores tenían contempladas contrataciones, frente a un 68% en este 2024. Este tipo de ejercicios nos permite medir y analizar el pulso de la generación de empleo en el país. Sobre todo, seguir haciendo hincapié en el empleo formal que es lo que más se requiere en México, así como la importancia de tomar en cuenta alternativas adicionales como lo es los servicios especializados y la legislación del empleo temporal", señala Francisco Martínez Domene, CEO de Adecco México.



De acuerdo con cifras del IMSS 2024 arrancó con menor dinamismo que años anteriores, pues en enero de 2022 se generaron 142,271 puestos de trabajo; en enero de 2023 se reportaron 111,699 puestos y este enero 2024 la cifra bajó a 109,021.



La encuesta Perspectivas Laborales también mostró que el 50% de las contrataciones de estas industrias serán para puestos operativos, 7% para mandos medios (supervisores, gerentes), ninguna contratación para posiciones directivas y el 42% restante para distintos puestos. Así mismo, 70% de los directivos encuestados dijo estar dispuesto a contratar personal diverso.



Finalmente, el estudio realizado por la empresa líder en capital humano señala que, de las empresas que no consideran contratar personal dentro del primer del semestre del año: 27% aún no tiene definido si habrá nuevas contrataciones, 15% tiene completa su plantilla laboral, 19% está pasando por ajustes y/o austeridad económica y el resto no especificó los motivos.



