El teletrabajo también tiene sus riesgos

Adaptarse a esta nueva forma de trabajo desde casa, sin compañeros y a través de las tecnologías puede generar incertidumbre.



Para prevenir el contagio masivo por coronavirus los entes gubernamentales han proporcionado recomendaciones, instrucciones de autocuidado y lineamientos de protección a instituciones educativas y organizaciones en Colombia.



Aunque el teletrabajo supone una medida importante para evitar el contagio del coronavirus y le permite al trabajador la cercanía y apoyo a seres queridos, el cambio de espacio y dinámica lo pueden afectar negativamente.



“En el teletrabajo la barrera de lo personal y laboral se rompe completamente. Pues muchos colaboradores tienen a sus familias o mascotas alrededor y los hábitos alimenticios en casa también pueden ser distintos”, le explicó a elempleo.com Jenny Gil, human talent business partner de S4N.





Ciertas empresas ya han optado por el teletrabajo, pero no todas están conscientes o preparadas para afrontar el impacto que tenga en la salud del empleado.



“Algunos de los efectos emocionales y psicológicos que podemos experimentar al estar aislados es ansiedad y estrés, ya que implica modificar nuestra rutina y pedirle a nuestro cerebro que se adapte a nuevas formas de conducta e interacción”, advierte Daniela Rodríguez, psicóloga y consultora en E-hunters.



Para mitigar esto, Rodríguez le recomienda a los empleados realizar ejercicios de respiración, estirar o ejercitarse en casa, cuidar del sueño, establecer horarios de trabajo, hacer pausas activas, alimentarse bien y no descuidar relaciones familiares o amistades.



Por parte de las empresas, Gil aconseja abrir espacios de interacción virtuales, tener facilitadores para que tampoco se conviertan en “catalizadores de pánico” y que el área de Recursos Humanos “facilite un ritmo de trabajo lo más estable y fluido”, esto teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que vive el país con el coronavirus.



Además, cuando se presenten signos “de alerta constante, descuido físico, desconcentración o sentirse abrumado al salir a la calle y al retomar actividades del diario, el empleado puede necesitar de apoyo y ayuda profesional”, concluye Gil.



No obstante, hay que aclarar que no todos los colaboradores van a sufrir alguno de los efectos mencionados, pues esto variará según las necesidades de interacción o estímulos que requiera la persona; con una rutina organizada, espacios de descanso y la comunicación entre jefes y empleados se puede evitar que el teletrabajo afecte la salud del colaborador.



