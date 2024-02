¿No tiene experiencia laboral? Aquí tiene algunos ‘tips’ para hacer su hoja de vida

Ya basta de preocuparse por no contar con 5 años de experiencia, así puede desviar la atención de los reclutadores a sus fortalezas.

La búsqueda de empleo se ha posicionado como una de las preocupaciones más irritantes para los colombianos, ya que, muchas veces, las empresas a las que aspiran ingresar no los llaman. En ocasiones porque su perfil no encaja con la vacante y en otras porque no cuentan con la experiencia necesaria para el puesto, por lo cual, aquí le presentamos los consejos brindados por un experto para realizar un CV exitoso sin necesidad de tener una trayectoria laboral.

El psicólogo Javi Soriano expresó en el blog especializado "Psicología y Mente" que, a pesar de que muchas veces se les da preferencia a los perfiles que cuentan con experiencia en puestos similares, lo cierto es que existen trucos para hacer que su currículum se presente interesante y competitivo.



¿Cómo puedo elaborar mi CV si no tengo experiencia?

Según el especialista, lo principal para hacer un buen currículum, a pesar de que no se cuente con trayectoria laborando, es el hecho de resaltar sus habilidades y logros educativos, ya que esto dan cuenta de su constancia y compromiso con lo que hace. Sin mencionar que, estos elementos muestran su capacidad para aplicar conocimientos en situaciones prácticas, algo que fácilmente puede ser tomado como "experiencia".

Tómese su tiempo para elaborar un CV exitoso. IStock

También es necesario transmitir un objetivo profesional claro, esto enfocándose en lo que puede aportar y en cómo su desarrollo profesional se alinea con los objetivos y valores de la empresa en la que se está postulando.



El especialista, también acota que en vez de omitir la sección de "experiencia" en su CV opte por aprovecharla colocando en ella actividades como pasantías, voluntariado, proyectos académicos o actividades extracurriculares relevantes. Incluso su servicio social puede ser colocado en este apartado, especialmente si tiene relación con el puesto al que aplica.

No olvide enlistar y profundizar en sus habilidades blandas, algo que le puede dar un valor agregado a su perfil profesional, ya que esto es un indicio de su capacidad para colaborar eficazmente, mostrándolo como un candidato viable para el puesto de trabajo.