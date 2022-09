Así puede mejorar su hoja de vida, según una reclutadora de Google

Erica Rivera, reclutadora senior de Google, publica videos en su cuenta careerdivacoaching de TikTok para dar recomendaciones a sus seguidores sobre cómo buscar trabajo.



Uno de los videos con mayor cantidad de vistas es sobre los aspectos que se deben incluir en la hoja de vida.



A continuación, le contamos cuáles son las cinco cosas más importantes que se deben dejar de incluir en el perfil para presentarse a un empleo, según Rivera cuyo perfil en la red social cuenta con más de 4.2 mil seguidores.



1. Dirección de residencia

Por tratarse de información confidencial y poco pertinente para el caso, la reclutadora recomienda no incluir la dirección completa del domicilio. "Número uno, es su dirección. No necesitamos la dirección completa: solo ciudad y estado", dice en el video.

2. Objetivos Personales

Según RIvera, añadir los objetivos personales en la hoja de vida es algo que ya no se usa y que esa práctica “es del año 1970 (..) No va más, estamos en 2022".



3. Historial laboral completo

En lugar de colocar la historia laboral completa, es mejor añadir los cargos en los que ha trabajado y que estén relacionados con la vacante a la que se aplica:



"Debemos enfocarnos y perfeccionar en adaptar tu búsqueda y currículum al puesto que estás solicitando", añade.

4. Verbos débiles o pasivos

La reclutadora recomienda sustituir verbos como:"ayudé" o "fui responsable de", que connotan un aporte débil en las acciones que desempeñó, por "mejoré", "implementé", "administré" o “estuve a cargo de”.

5. Referencias

Para Rivera, no es necesario incluir las referencias en la hoja de vida, puesto que la empresa las solicitará en caso de requerirse y si ocupan espacio que puede usarse de mejor manera.



PORTAFOLIO