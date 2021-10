Así puede postularse a vacantes para niñera en EE. UU. y Europa

La ONG colombiana Work and Travel informó que existen 950 oportunidades de trabajo en Estados Unidos y Europa solo para mujeres.



El plazo para enviar las postulaciones vence el próximo lunes 4 de octubre.



Esta ONG maneja el programa Au Pair, es decir, personas, en su mayoría jóvenes, que viajan a un país distinto al suyo para ayudar a una familia con el cuidado de los hijos.



La oferta es para jóvenes colombianas de entre los 18 y 26 años, de estratos 1, 2, y 3, que deseen viajar, estudiar y trabajar en Europa o Estados Unidos, según Luz Marina Vargas, directora de Work and Travel.



La ONG, a través de este programa, brinda 400 becas para trabajar en Estados Unidos y 550 subsidios para trabajar en Alemania, Bélgica, Austria o Francia, durante un año.



Se requiere un nivel Intermedio de inglés, alemán o francés. Sin embargo, según Work and Travel a las seleccionadas se les brindarán los conocimientos necesarios del idioma.



AU PAIRS EN LONDRES



El trabajo de niñeras es una de las posibilidades de empleo que se puede encontrar en el Reino Unido. Allí una mujer joven puede buscar trabajo para cuidar niños de familias latinas o, si habla otros idiomas, de los países correspondientes. Pero si el nivel de inglés es muy bueno se puede encontrar trabajo en casas de familias inglesas.



Una ventaja de este trabajo es que la persona se ahorra el alquiler de una habitación y todo lo que gana puede ahorrarlo. Sin embargo, no es un trabajo muy bien pagado, pero en contra prestación permite mejorar el nivel de inglés en Londres.



Como desventaja se puede citar los au pairs generalmente viven con la familia para la que trabajan, por lo que no están considerados trabajadores o empleados, no tienen derecho al salario mínimo nacional ni a vacaciones pagadas. Son como un miembro más de la familia con la que viven.



De hecho, en mayo pasado, la British Au Pair Agencies Association (BAPAA), la asociación de agencias de au pair del Reino Unido, informó que no se podía ir de au pair al Reino Unido porque no hay visados específicos para los au pairs.



Más información en https://workandtravelcolombia.org/