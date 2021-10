Por cuenta del coronavirus, se duplicaron días de ausencia laboral

Al bajo ritmo de la operación de las empresas que trajo la pandemia y las medidas para hacerle frente se suma otro fenómeno que golpea la productividad e incrementa directamente los costos: el ausentismo laboral.



El tema no es menor cuando se señala que el año pasado cada trabajador estuvo ausente 15,68 días en promedio, de los cuales, 8,2 días fueron causados por alguna razón asociada al Covid-19.



De ese total, 10,23 días corresponden a otros permisos y licencias, de los cuales 3,7 días están asociados con el Coronavirus.



Y otros 5 días corresponden a enfermedades de origen común, de los cuales 4,5 días también tienen relación con el Covid-19, indica el estudio.



Esto permite concluir que del total de días que faltó una persona a su trabajo 8,2 días fueron causados por la pandemia.



El incremento a 15,73 días es importante, teniendo en cuenta que en el 2019 se había logrado 7,28 días y que en los registros desde el 2014 esa dato no había llegado dos digitos.



Esta información la dio a conocer ayer el Centro de Estudios Sociales y Laborales - Cestla- de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, al entregar los resultados de la séptima versión de la Encuesta de Ausentismo Laboral, Incapacidades y Reubicaciones Médicas 2020 (EALI).



En este análisis participaron 190 empresas del país que representan el 7,9% de los empleos formales (433.959 trabajadores), y un total de $292 billones en ingresos operacionales que equivalen al 29% PIB nacional. Allí se reporta que el año pasado se registraron 1.795.897 días de ausentismo laboral relacionados con la pandemia, en contraste con 372.078 días de incapacidades reconocidos por Covid- 19.



Igualmente, allí se constata que el sector privado tuvo que pagar el año pasado 5,78% más costos por cada trabajador, sobre la base del salario que estos devengan, por el ausentismo laboral.



Haciendo el cálculo sobre la base de un salario mínimo devengado, por razones asociadas exclusivamente al ausentismo laboral esto significa que un empleador pagó alrededor de $52.480 de más al mes por ausentismo y $629.763 en el año.



Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Andi, comentó que “el ausentismo laboral es un fenómeno creciente en la última década que repercute en la productividad y la competitividad de las empresas.



En esta ocasión la encuesta incluyó datos que permitieron analizar los efectos del Covid-19 y, a su vez, estos resultados demostraron el esfuerzo del sector privado por retener los puestos de trabajo a través de diferentes modalidades como el trabajo en casa y, en general, esquemas flexibles de operación”.



Otros indicadores



Así como la inasistencia al trabajo se incrementó en el número días, los casos también aumentaron, al pasar de 1,26 por trabajador en el 2019 a 1,78 el año pasado, lo que representa una variación cercana al 42%.



Además, de 1.795.897 días de ausentismo laboral relacionados con la pandemia, hubo 372.078 días de incapacidades reconocidas por Covid-19.



En una muestra promedio de 1.000 trabajadores, 36,4 tuvieron restricciones médicas, de los cuales, 4,7 tuvieron que ser reubicados de sus puestos. De los trabajadores que contaron con restricciones y reubicaciones médicas, el 33,2% no les generaron una relación productiva a las empresas.



Por otro lado, al revisar los casos de ausentismo motivados por el Covid-19 en una muestra de 1.000 trabajadores, en promedio, se encontraron varios casos. Por ejemplo, 96,5 trabajadores fueron sospechosos pero no tuvieron incapacidad.



Otras 83,4 personas fueron sospechosas de tener el virus, tuvieron ausentismo e incapacidad, y 80,3 colaboradores estuvieron en aislamiento preventivo obligatorio sin prestar sus servicios. Además, 56,9 trabajadores fueron casos confirmados de Covid-19 con ausentismo e incapacidad y otros.



Allí se muestra también que 38,3 personas fueron casos confirmados de Covid-19 pero no tuvieron incapacidad o esta fue rechazada. y otras 17,3 personas estuvieron en aislamiento preventivo obligatorio sin prestar sus servicios, con remuneración y no tenían preexistencias. Finalmente, se detectó que 17,3 personas tuvieron licencia no remunerada por aislamiento, distanciamiento social o Covid-19, con o sin auxilio vital.



GOLPE A PRODUCTIVIDAD

​

Además de las cifras reveladas por la Andi, desde el Consejo Colombiano de Seguridad, CCS, se ha advertido el impacto negativo de la pandemia en la productividad.

En Colombia, los ciudadanos mayores de 18 años que han presentado Covid suman más de 3,5 millones de personas (3.618.340).



De estos, en la franja entre los 18 y los 62 años (edad productiva en hombres antes de pensión) se han presentado un total de 3.017.764 casos. Considerando como referencia un salario mínimo y un factor prestacional de 1,56, con 14 días de ausencia del trabajador, el impacto económico de la pandemia sobre la productividad se estima en un valor cercano a los $2 billones de pesos, dice el análisis reciente.



Independiente de la crisis sanitaria, Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, CCS, explica que el ausentismo en las empresas se presentan por incapacidades o por permisos y que esto no se puede considerar como bueno o malo.



En general, plantea, “es importante tenerlo monitoreado porque puede evidenciar diferentes situaciones como problemas de salud de los trabajadores, problemas de clima laboral e, incluso posibles situaciones de acoso laboral”.



