¡Aproveche! Banco de la República abre convocatoria para prácticas profesionales pagas

El Banco de la República anunció la apertura de una nueva convocatoria de prácticas profesionales para estudiantes de últimos semestres que cursen diferentes carreras en varias de las principales ciudades del país.

El Emisor ofrece un contrato de aprendizaje con practicantes y reconoce una cuota de apoyo de sostenimiento de 1.5 smmlv (salario mínimo legal mensual vigente), que es proporcional a su tiempo de vinculación como estudiante en práctica. La entidad explica que este valor depende de los términos establecidos en dicho contrato de aprendizaje.



Carreras requeridas por ciudad

- Bogotá: Arquitectura, Administración de empresas, Comunicación Social, Derecho, Economía, Estadística, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Sistemas



- Cali: Economía.



- Cartagena: Economía.



- Ibagué: Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Salud Ocupacional.



- Medellín: Economía, Finanzas y Matemáticas.



- Popayán: Licenciaturas en Ciencias Sociales, Educación Preescolar, Español, Lingüística o Literatura.



- Quibdó: Administración de empresas, Contaduría e Ingeniería Industrial



- Tunja: Artes Plásticas, Música y Pedagogía Infantil.



- Villavicencio: Comunicación Social.



Prácticas profesionales FOTO: iStock

Requisitos

1. Condiciones: inscripción, presentación de la certificación expedida por su universidad, pruebas on line, entrevista on line, incorporación de personas seleccionadas e inicio de prácticas.



2. No ser familiar de empleados del Banco dentro de los siguientes grados de parentesco:



- Cónyuge o compañero(a) permanente.



- Primer grado de consanguinidad: padre, madre o hijo(a)



- Segundo grado de consanguinidad: abuelo(a), nieto(a) o hermano(a)



- Tercer grado de consanguinidad: tío(a), sobrino(a), bisabuelo(a) o bisnieto(a)



- Cuarto grado de consanguinidad: primo(a), hermano(a), tío(a), abuelo(a), sobrino(a) o nieto(a)



- Primer grado civil: padre o madre adoptante o hijo(a) adoptivo(a)



- Primer grado de afinidad: suegro(a), yerno, nuera o hijo(a) del cónyuge o compañero(a) permanente



- Segundo grado de afinidad: cuñado(a), abuelo(a) o nieto(a) del cónyuge o compañero(a) permanente, cónyuge o compañero(a) permanente de los(as) nietos(as).



Prácticas profesionales iStock

Etapas del proceso de selección

Según el Banco, es obligatorio cumplir todos los requisitos para poder participar. Al finalizar cada etapa, el Banco le comunicará al aspirante, al correo electrónico que registró al postularse, si este continúa o no en el proceso. Lo hará mediante correo electrónico.



1. Inscripción: Del 4 al 13 de marzo de 2024, registre sus datos personales en postulaciones de estudiantes. Podrá inscribirse solamente una vez. Este es el link de inscripción.



2. Presentación de la certificación expedida por la universidad:



a) Debe ser expedida durante el primer semestre de 2024 y estar en papel membretado y firmada formalmente por la entidad educativa.



b) A más tardar el 13 de marzo de 2024, envíela en PDF a DIDT-NovedadesEstudiantesyAprendices@banrep.gov.co.



c) Esta certificación debe estar en formato PDF y contener:



- Nombre completo del estudiante.



- Tipo y número del documento de identidad del estudiante.



- Nombre del programa de pregrado que está cursando.



- Correo electrónico de la persona o área encargada de la aprobación de prácticas.



- Autorización para realizar el Contrato de aprendizaje. Es decir, debe enunciarse la autorización para realizar las prácticas de tiempo completo (40 horas semanales) durante el segundo semestre de 2024 y de acuerdo con el horario establecido por el Banco de la República.



- Confirmación de que la práctica es un requisito para optar por el título profesional o hace parte del pensum académico.



Prácticas profesionales iStock

3. Pruebas online: se realizarán del 26 al 28 de marzo. las citaciones serán enviadas del 24 al 25 de marzo a quienes cumplan todos los requisitos. Las enviará DIDT-NovedadesEstudiantesyAprendices@banrep.gov.co al correo electrónico que se registró al postularse.



4. Entrevista online: se realizarán del 3 al 30 de abril. Al correo electrónico registrado al postularse, las personas que superen las pruebas on line recibirán una citación



5. Incorporación de personas seleccionadas: del 15 de abril al 15 de junio se realizará el proceso de contratación. Si es elegido(a) el Banco lo notificará a usted y a su universidad para que esta última remita al Banco una carta en la que aprueba las condiciones de la práctica.



Además, se requiere ajustar sus horarios académicos, de manera que no afecte las actividades asignadas. Sin embargo, el aspirante puede tener algunos permisos para la parte académica que no ocupen más del 10 % del tiempo establecido para toda la práctica.



6. Inicio de prácticas: 8 de julio.



PORTAFOLIO