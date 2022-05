Los elementos que ayudan a ser más productivos, según Bill Gates

Bill Gates es un referente en el mundo empresarial. El magnate, creador de Microsoft, ha hablado recientemente sobre sus estrategias para ser más productivo, sobre todo en tiempos de reactivación tras las restricciones por la pandemia de covid-19.



Al comienzo, el hombre admitía que varios días de trabajo terminaban en largas jornadas nocturnas en la oficina, pero después entendió que eso no era lo más saludable ni lo más sostenible, por lo que creó tácticas para que sus actividades se basaran en la productividad.



En una entrevista con Vanity Fair, que ha recogido la revista GQ, Gates mostró cuáles son los tres elementos esenciales que no pueden faltar en el puesto de trabajo. Según él, ayudan a desarrollar habilidades y permiten hacer una pausa cuando es necesario.



LIBROS



Según el magnate, la lectura es algo fundamental para el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de dar solución a problemas. Dijo que se debería tener libros de personas que dominan áreas de interés de cada persona. En varias entrevistas, ha dicho que prefiere leer libros de no ficción porque lo ayudan a dominar y entender temas. Entre la lista de los que ha leído están 'Hot seat', de Jeff Immelt; y 'The Overstory', de Richard Powers.



NUEVAS TECNOLOGÍAS



Asegura que las nuevas tecnologías son herramientas para mantenerse actualizado e informado, y ayudan a que los procesos sean más fáciles, ágiles y se innove en la respuesta a problemas. Aunque pueden ser distracciones, si se usa de forma correcta, puede aportar en el desarrollo del trabajo.



JUEGO DE CARTAS



Gates ha hablado en varias ocasiones sobre el juego de bridge, muy popular en varios países y favorito para otros millonarios como Warren Buffett. Y afirma que esto no puede faltar porque ayuda a desarrollar el pensamiento estratégico, algo fundamental en el trabajo.



EL TIEMPO