Bogotá, Antioquia y Valle, con 75 % de nuevos empleos juveniles

El programa de subsidio a la nómina para la creación de nuevos empleos para jóvenes entre 18 y 28 años ha empezado a dar sus primeros resultados, y aunque con la primera convocatoria apenas se han logrado 55.103 de los 600.000 puestos que espera generar el Gobierno, los expertos lo han calificado como un buen arranque.



Sin embargo, buena parte de esos empleos están en las grandes ciudades y los principales centros económicos del país, pues entre Bogotá, Antioquia y el Valle se concentra el 45% de los puestos para los jóvenes.



En la capital, 1.704 empleadores fueron aceptados en la convocatoria que estuvo abierta entre el 12 y el 19 de agosto, y en la que se presentaron personas naturales o jurídicas que incorporaron a su nómina entre julio y la primera quincena de agosto a jóvenes en este rango de edad.



En total se crearon 24.834 plazas laborales, lo que equivale a 45% del total de los empleos, y estas firmas recibirán $5.640 millones.



Cabe recordar que el subsidio contempla un apoyo hasta por 12 meses, de 25% de un salario mínimo ($227.000) por cada joven adicional que contrate o vincule formalmente a su empresa o negocio. Este beneficio fue aprobado por medio del Decreto 688 del 24 de junio de 2021, en el marco de la estrategia ‘Sacúdete’.



En Antioquia, por su parte, fueron 11.808 las vacantes que se crearon, y los responsables fueron 1.172 empleadores, lo que representa 21% de los puestos de trabajo y 24,4% de las empresas. En cuanto al Valle del Cauca, 4.700 jóvenes (9% del total) fueron contratados por 332 firmas.



Cabe recordar que Cali figura entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas en las que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mide la tasa de desempleo juvenil como la segunda con el indicador más alto: para el trimestre abril-junio se ubicó en 31,2%.



“Esa concentración tiene que ver con la parametrización del sistema productivo colombiano, predominantemente urbano y en ciertas zonas y regiones. Sumado a ello, producto de la pandemia se potencializaron los esquemas de automatización del trabajo, que favorecen el tipo de empleo que está prevaleciendo en el contexto de reactivación”, explicó Iván Jaramillo, investigador del Observatorio laboral de la Universidad del Rosario.



ZONAS CON DESEMPLEO



En contraste con las grandes ciudades, los departamentos que menos empleos juveniles crearon con esta primera convocatoria de la estrategia fueron Vichada, con un solo puesto y una sola empresa aceptada; Amazonas, con dos trabajos y dos empleadores, y Putumayo, con apenas 6 puestos y tres firmas que cumplieron todos los requisitos. Y no figuran contrataciones en Vaupés, Guainía y Guaviare.



Las regiones con mayor tasa de desempleo juvenil tampoco tuvieron un buen desempeño, pues mientras que en Florencia el indicador está en 31,8% y hay por lo menos 7.000 jóvenes desempleados, en el Caquetá solo se crearon 19 puestos.



Y si bien en Ibagué la tasa de desempleo juvenil está en 31% y se tienen 24.000 jóvenes desocupados, en el Tolima se crearon 401 empleos, apenas 1% del total.



Frente a esto, Jaramillo explica que el programa “tiene condicionantes que pueden limitar el acceso en regiones apartadas, está pensado para la formalidad y temas de seguridad social que no está tan incorporado en la lógica de algunas regiones, donde hay menos presencia institucional”.



LAS EMPRESAS



Hace cerca de una semana el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, reveló que por lo menos 17.000 empleadores se presentaron para la primera fase de la convocatoria de empleos. De estos inicialmente 11.600 clasificaron, pero solo 4.801 pudieron cumplir todos los requisitos que verifica la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp).



De acuerdo con el Ministerio, 6.357 empleadores fueron rechazados finalmente, y la principal causa para ello correspondió a que los empleadores no incrementaron su nómina total de empleados frente al mes de marzo de 2021, situación en la que incurrieron 3.573 empleadores, representando 56% del total de rechazos.



“Esto es importante en vista de que el objetivo del incentivo es generar empleo, y no sustituir trabajadores mayores de 28 años por jóvenes. Por esto es importante constatar, como lo indica el Decreto 688, que la contratación de jóvenes redunde en un incremento de la nómina y apoye el empleo en general”, argumentó el Ministerio.



La siguiente causal de rechazo se dio porque los empleadores no habían realizado oportunamente los aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), que permitieran validar la nómina vigente por el mes del aporte, en este caso julio de 2021. Esto representó el 24% de los rechazos, con 1.525 casos.



La tercera causa por la que se desestimaron solicitudes fue porque se crearon empleos para personas mayores de 28 años, lo que sucedió con 1.254 empleadores, 19,7% del total. En cuatro casos el empleador no cumplió con el requisito de ser un patrimonio declarante de renta reportado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y en uno ya había una solicitud aprobada previamente.



Sin embargo, el Ministerio ha destacado que cada mes se realiza un proceso de postulación independiente, y que todos los empleadores podrán postularse nuevamente.