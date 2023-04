Bristol invertirá US$200 millones en Latinoamérica

Los estudios clínicos ganan terreno en Colombia y prevén una tasa de creciento del 20 por ciento anual, según indicó la gerente general para la región de la farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS), Florencia Davel.



BMS es una farmacéutica que nació en Estados Unidos y opera en Colombia hace 75 años y desde 2007 se enfoca en investigación clínica de enfermedades graves. Davel, habló con Portafolio sobre los temas de salud.



Luego de la fusión de Bristol con Celgene, ¿qué porcentaje de crecimiento les ha producido?



Se vio un crecimiento sostenido de doble dígito en lo que es la franquicia de oncohematología. Además, en el último año llegamos a 15.000 pacientes en América Latina, de esos el 20% está en Colombia.



¿Cómo se ve la industria farmacéutica de Colombia?



Para Bristol, Colombia ha sido un mercado fundamental. BMS fue la primera compañía en traer la Penicilina al país, tuvimos la primera planta de Penicilina en Cali y desde ahí fue una apuesta continua. Empezamos con antibióticos y ahora está más enfocado en oncología e inmunoterapia.



Además, Colombia es un mercado referente en el acceso al sistema de salud. También se destaca el aumento en el gasto en salud, porque es un referente en América Latina, que está por encima de los estándares.



Ahora que menciona el sistema de salud, ¿cómo se ve desde la farmacéutica el proyecto de reforma?



Apoyamos todo lo que sea en beneficio del paciente: apoyamos una articulación público privada en beneficio del paciente, mientras se sostenga el acceso a una salud adecuada. Esperamos que cualquier decisión que se tome sea en beneficio del paciente y que pueda garantizar sostenibilidad y sea equitativa.



¿Qué resultados han tenido de la inversión en Colombia?



Tenemos la satisfacción de tener el primer estudio fase 1 en hematología aprobado en Colombia, es decir, es el primer estudio que se hace en humanos para determinar la eficacia, la dosis adecuada para el paciente, entre otros. Eso es una apuesta grande que genera más inversión.



A lo que se agrega que en los últimos tres meses del año tuvimos la misma cantidad de estudios clínicos que el año pasado. Es decir, 17 nuevos protocolos, lo que es la misma cantidad aproximada de todo el 2022.



¿Cómo se ha dado esa articulación público privada entre gobiernos y farmacéuticas para traer los estudios al país?



Cuando se decide traer un estudio es porque se observa una necesidad médica insatisfecha y se observa que el país tenga la plataforma, que son los centros médicos, el personal y una infraestructura, para que los estudios médicos se puedan desarrollar. A lo que se agrega que las entidades regulatorias lo aprueben, en este caso Invima, así como que se asegure la propiedad intelectual. En Colombia, por ejemplo, eso se respeta y permite que se atraiga casi en un 50% la inversión en estudios clínicos.



¿Qué opina de los genéricos?



Un genérico siempre fue un innovador antes, por eso es tan importante que los países respeten la propiedad intelectual. La innovación debe respetarse mientras esté la patente y mientras la compañía siga desarrollando y comercializando el producto. Estamos totalmente de acuerdo con los productos bioequivalentes seguros y eficaces, mientras se respeta la ley de patentes.



¿Qué inversión se vienen en Latinoamérica en cuanto a innovación y proyectos de investigación?



Tenemos proyectada una inversión en los próximos cinco años de US$200 millones y Colombia es un pilar clave en este crecimiento, mucho más en cuanto a estudios clínicos. Hemos visto que en los últimos dos años en Colombia se duplicaron los estudios clínicos y prevemos un crecimiento de un 20% interanual. Así como en el lanzamiento de nuevos productos.



¿Cómo ven el desabastecimiento de medicamentos en Colombia?



En nuestro caso, por ejemplo, no tenemos un problema de abastecimiento con los medicamentos en el mercado de Colombia.



Expertos mencionan que las farmacéuticas no quieren producir más antibióticos, pese a la resistencia a los que hay, ¿por qué cree que se hace esta afirmación?



Nosotros apostamos por muchos años en el desarrollo de la antibioticoterapia hasta que los productos perdieron su patente en el mercado y fueron desarrollados por genéricos. En ese sentido, creo que no hay un desinterés por falta de rentabilidad, de hecho, hay muchos ejemplos en que los medicamentos no dan la rentabilidad esperada, pero se busca el beneficio de la población y eso es prioritario a cualquier beneficio rentable.



¿Qué impacto ha tenido la inflación en la inversión?



La inversión es en dólares y, pese a los desafíos que trae la inflación para la administración de recursos, esa inversión se ha mantenido, es decir, ha sido sostenida.



Además, nuestro foco es el paciente, por eso trabajamos articuladamente con gobiernos y con sociedades para asegurar que podamos trabajar en dar un tratamiento en forma equitativa y sostenible, que es el gran objetivo.



En cuanto a utilidad, nos basamos en el valor de la innovación que traemos al mercado, es decir, la investigación clínica, la inversión en desarrollo.



Lo que intentamos hacer para que la inflación no afecte en la cadena es trabajar colaborativamente y hacer un uso eficiente de nuestros recursos. En eso, tratamos de reubicar la inversión en los nuevos lanzamientos que vienen en los próximos años. Estos últimos, enfocados en educación médica, programas de soporte a pacientes, etc.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio