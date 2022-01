Buena actitud y planificación, claves para regresar al trabajo

Se acaban las vacaciones y empieza un nuevo año laboral. Sin embargo, para muchos trabajadores, los primeros días de vuelta a la rutina pueden estar llenos de distracciones y hasta en la disminución del estado de ánimo y ahora más teniendo en cuenta la nueva variante ómicron en el país que puede despertar incertidumbre.



Pero, ¿cómo prepararse para retomar a las labores y responsabilidades? De acuerdo con los expertos es natural que muchas personas experimenten un desánimo porque las vacaciones llegaron a su fin. No obstante, con el pasar de los días la sensación tiende a desaparecer.



(Vea: Trabajo híbrido para 2022: ¿qué deben tener en cuenta las empresas?).



Para Sonia Margarita Leal Cruz, psicóloga y entrenadora en habilidades blandas y prácticas de mindfulness, si el tipo de actividad que las personas realizan no cumple con la satisfacción de estas necesidades y expectativas, seguramente regresar a la rutina puede convertirse en una batalla entre el placer que genera el descanso y las vacaciones, con la obligación de regresar a una rutina poco estimulante.



“Si esto está sucediendo seguramente puede haber ansiedad, angustia frente al retorno y en algunas ocasiones tristeza y frustración. Afrontarlo significa pensar y entender el porqué de la insatisfacción, cuestionarse así mismo frente al lugar que ha decidido ocupar en su vida laboral”, agrega Leal Cruz.



Entre los consejos que da la experta se destaca, en primer línea, realizar un análisis del año anterior, en los que se aborden preguntas como: ¿cuáles fueron sus aciertos, sus desaciertos, que logró y qué tiene pendiente? “Seguramente esto le dará un rumbo de acción más claro en su trabajo”.



(Vea: El regreso a la oficina: un termómetro de la reactivación económica).



Asimismo, la segunda recomendación que hace Leal es aprender a separar la vida personal de la laboral y tener claros los límites. “En ocasiones el trabajo se vuelve la vida y en realidad es solo una dimensión del desarrollo humano”, dijo.



“Si se tiene una percepción negativa del trabajo actual y no puede cambiar lo que hace, la invitación es a pensar distinto. Encuentre las bondades de lo que hace y analice cómo estaría su vida si no tuviera su trabajo actual, seguramente esto le ayuda a que su cerebro construya el esquema que ha formado respecto a lo que hace”, afirma.



Frente a la presencia del ómicron, la experta explica que los trabajadores no deben confiarse. “Siempre mantener la prevención, con el distanciamiento, procurar trabajar desde casa, si es posible, evitar las aglomeraciones y sobre todo ser consciente del cuidado individual depende la vida de otras personas".



Ana Arévalo Castañeda, trabajadora social especialista en intervención y gerencia social, por su parte, menciona que la “actitud” es clave para retomar las actividades laborales.



“La actitud lo hace todo. Cuando empezamos a cambiar la actitud frente a las situaciones de cambio en nuestras vidas las actividades diarias y las cargas laborales se vuelven más livianas, sin disciplina y sin esfuerzo no hay crecimiento”, dice Arévalo.



Asimismo, la experta recomienda la planeación del trabajo, sobre todo en la primera semana, con el fin de ir desarrollando nuevamente una rutina, lo que terminará motivando a completar el trabajo día a día.



“Es importante reconocer que las rutinas son buenas para nuestra vida cotidiana, y que los hábitos los planteamos nosotros mismos. Tener buenos hábitos depende de cómo organizamos nuestra rutina diaria, esto hace nuestro diario vivir sea más pleno y satisfactorio”, dice Arévalo.



Ante el regreso laboral, en medio de un nuevo pico de casos por covid-19, Arévalo precisa que es recomendable para los líderes y empresarios empezar a retomar la vida laboral con capacitaciones sobre cuáles son las expectativas, metas y estrategias de la empresa aún en medio de la pandemia.



(Vea: Los retos económicos del país para 2022, según el Ministro de Hacienda).



“Si esta pandemia los retoma a ejercer sus funciones por teletrabajo se debe exponer cuáles son las condiciones que se quieren cumplir como objetivo principal para la compañía, cuáles son los compromisos de cada uno de los empleados, ya que es importante plasmar compromisos y responsabilidades”, resalta.



SÍNDROME DEL BURNOUT



El cierre de año y el período previo a reincorporarse a la cotidianidad después de vacaciones, en el que incrementa la actividad de muchas empresas, puede desencadenar el síndrome del burnout o el síndrome del trabajador quemado.



(Vea: Sena ofrece 200 vacantes para trabajar en Estados Unidos).



Joaquín Mateu Mollá, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, señala que este síndrome puede producir agotamiento emocional, falta de realización personal y despersonalización.



Uno de los primeros síntomas del burnout consiste en una sensación de agotamiento emocional que se expresa en forma de fatiga física y mental. También es frecuente que se vea comprometida la motivación por acudir al trabajo y que la persona que lo sufre se sienta atrapada o desesperanzada.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio

@johanalorduy4