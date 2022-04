Test: ¿adicto al trabajo? Siete características para descubrirlo

Archivo particular

¿Se siente culpable cuando no está trabajando? ¿Se presiona autoimponiéndose plazos de trabajo? ¿No se puede desconectar de las obligaciones laborales aún cuando está de vacaciones?



Aquí le contamos cuáles son las 7 señales más comunes para identificar si está siendo adicto al trabajo, según el diario El Comercio, de Perú, que consultó expertos, y un test para identificar el grado de adicción al trabajo de la Universidad de Bergen.



Cabe mencionar que no es lo mismo trabajar largas horas por compromiso (lo que se debe a un comportamiento), que ser 'workaholic', término con el que se denomina a una persona que tiene la necesidad constante de estar trabajando (al ser una mentalidad), según un estudio de Harvard Business Review en el que participaron más de 3.500 empleados de una firma internacional de consultoría financiera neerlandesa.



En este encontraron que la intensidad horaria laboral no estaba conectada a los problemas de salud física y mental de los empleados, que sí se reflejaban en aquellos participantes con tendencias adictas al trabajo, aunque laboraran menos horas a la semana.



A diferencia de quienes pasaban en su empleo 40 horas semanales, pero no se obsesionaban con este y lograban desconectarse de las responsabilidades en los tiempos de descanso, aquellos que sí estaban obsesionados con sus labores tenían "más problemas de sueño, agotamiento emocional, sentimientos depresivos y riesgos de enfermedades cardiovasculares, así como riesgos de síndromes metabólicos", según el estudio.



CÁRÁCTERÍSTICAS COMUNES DE UN ADICTO AL TRABAJO

Según el diario El Comercio, de Perú, las características del adicto al trabajo son:



1. Trabajar más de 45 horas cada semana, seis o siete días a la semana.

2. Trabajar hasta altas horas de la noche y descansar unas pocas horas diarias.

3. Trabajar aun estando enfermo.

4. Nunca rechaza nuevos proyectos, clientes o responsabilidades en el trabajo.

5. Necesita que le digan que es un 'trabajador dedicado', 'el más eficiente', 'el mejor empleado'. Basa en ello su autoestima.

6. El tema principal de conversación es el trabajo.

7. No sale de vacaciones ni disfruta de fines de semana.



TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE ADICCIÓN AL TRABAJO



A través de una investigación entre la Universidad de Bergen, en Noruega, liderado por la psicóloga clínica doctora Cecilie Andreassen y su equipo, y la Universidad de Nottingham Trent, en el Reino Unido, con apoyo de la Fundación de Clínicas de Bergen, se logró desarrollar un instrumento para medir qué tan adicta es una persona a su trabajo a partir de 7 criterios básicos, tras analizar a 12.000 trabajadores noruegos de 25 compañías.



La siguiente es la Escala de Adicción al Trabajo de la Universidad de Bergen. Tiene un total de 7 criterios básicos, de los que deberá llevar la cuenta para obtener el resultado medible final.



Tenga en cuenta los valores y responda los siguientes planteamientos:



(1) Nunca, (2) Rara vez, (3) A veces, (4) A menudo y (5) Siempre.



1. Piensas en cómo puedes liberar más tiempo para trabajar.

2. Pasa mucho más tiempo trabajando de lo previsto inicialmente.

3. Se trabaja con el fin de reducir los sentimientos de culpa, ansiedad, impotencia y depresión.

4. Otros le han dicho que reduzca el trabajo sin escucharlos.

5. Se estresa si le prohíben trabajar.

6. Desprioriza aficiones, actividades de ocio y ejercicio a causa de su trabajo.

7. Trabaja tanto que ha influido negativamente en su salud.

Una vez haya dado respuesta a los planteamientos, tenga en cuenta: según la escala, si ha seleccionado 4 (A menudo) o 5 (Siempre) para cuatro o más respuestas, puede ser una señal de que tiene tendencias adictas al trabajo.

*Con información de El Comercio (GDA)