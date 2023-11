Las carreras con más personas arrepentidas de haber hecho esa elección

Cuando llega el momento de definir la profesión a la que quiere dedicarse por el resto de la vida, hay varios elementos a considerar.



Inicialmente, se pensaría que los pasos a seguir serían evaluar las posibilidades que más gustan, con las que usted se sienta más feliz. Luego, debería pensar en las posibilidades de conseguir empleo o de hacer empresa y los suelos o ganancias.



Lo cierto es que a veces no se puede tomar la decisión sobre estas bases, sino que depende del nivel de ingresos o de las preferencias de los padres. Si alguno de estos dos es su caso, puede que no esté completamente a gusto o que en el camino se enamore de la elección.



Otra posibilidad, que le ocurre a los jóvenes en Colombia, es que cuando ingresan a un programa académico tienen una idea diferente a lo que se encuentran cuando empiezan las clases, así que pierden la motivación y el interés.



Así, hay un alto porcentaje de profesionales que se arrepienten de haber hecho ciertas carreras.

Los más insatisfechos

De acuerdo con una encuesta realizada por la página de empleos Ziprecruiter, la carrera con más profesionales arrepentidos de haberla estudiado es periodismo, con un 87 % de los encuestados.

Seguida de esta se encuentra sociología y artes, con un 72 %; licenciatura en comunicaciones, con un 64 %; educación, con un 61%; marketing, con un 60 %; medicina, con el 58 %; ciencias políticas, con 56 %; Biología, con un 52 %; y por último, lengua y literatura inglesa, con un 52 %.

Según esta plataforma, los encuestados argumentaron que las principales causas del descontento son la poca oferta laboral y los bajos salarios que reciben.



Ahora bien, esta misma encuesta reveló que los profesionales más satisfechos con sus carreras son quienes estudian Informática porque, según manifiestan, hay una alta demanda en áreas como la ciencia y la tecnología.



