‘Hay una deuda con la mujer en el mundo fintech’: Menta

Pese a que el mundo de la tecnología financiera o fintech se ha mostrado como un espacio de innovación y oportunidad para todos, al parecer no es ajeno a problemáticas como la brecha de género y la falta de oportunidad para las mujeres.



En entrevista con Portafolio, CEO de Menta y una de las mujeres que promueve la creación de más espacios para las mujeres en la industria tecnológica, aseguró que pese a que son más rentables para las empresas a la hora de liderar, no es fácil ser mujer en este espacio, ya que no existen las mismas oportunidades.



¿Cómo le va a las mujeres en el mundo fintech?



Si bien se han dado grandes pasos para promover la equidad de género, aún quedan desafíos por resolver. Hoy, solo el 21% del mapa general de usuarios fintech está constituido por mujeres. Al mismo tiempo, la cantidad de CEO y figuras de relevancia dentro de la industria también escasea, lo que lleva al frente una histórica brecha de género.



¿Sólo en los mandos bajos o también a nivel directivo?



En posiciones de founders, co-founders o CEO, ese número pasa a ser el 13%. O sea, una de cada diez. Todo esto pese a que la oferta laboral está evolucionando y cada vez más mujeres están preparadas y se están incorporando al mundo fintech.



¿Cuál es el origen de este mal?



Creo que siempre la industria financiera y tecnológica es un espacio donde hay mayor cantidad de hombres y esto viene hace tiempo. Hay distintos factores que influyen en esto, por un lado, el tema del interés.



Quizás este no era un mundo que le resultara atractivo a las mujeres hasta ahora, pero también por una cuestión de costumbre, de cómo se venían dando las cosas, de que siempre fue más abarcado por hombres, teniendo en cuenta que en gran medida estuvieron en el comienzo.



¿Hay también creencias de género arraigadas?



Este es un ecosistema muy interesante, muy divertido y hay muchas cosas por hacer, pero por otra parte, también hay una creencia frente a que las mujeres muchas veces no pueden rendir tanto como los hombres, o que los hombres son mejores que las mujeres. Creo que también es algo cultural.



¿Qué hacer para que esto cambie?



Si bien puede haber algún tipo de sesgo en algunas personas todavía, de que las mujeres no podrían aportar tanto como un hombre, creo que eso se está dejando de lado y que cada vez hay más apertura para que las mujeres puedan entrar en cualquier ecosistema, en cualquier industria en la que quieran estar.



¿Hay que despertar el interés?



Una creencia que ya está terminando y es esa de que tradicionalmente las mujeres se ocupaban más de los hijos, la familia y tener puestos de liderazgo también es una responsabilidad que implica una dedicación full a la empresa y muchas horas de esfuerzo y de trabajo.



Ya hay un equilibrio entre la vida personal y la profesional, debemos empezar por demostrarnos a nosotras de que sí somos capaces y que basta con aprender y arriesgarse un poco más de lo que nos hemos arriesgado hasta ahora.



¿Cómo es eso de que las mujeres son más rentables?



Mira, un estudio de Boston Consulting Group y MassChallenge, en 2019, encontró que las startups fundadas o cofundadas por mujeres generaron más ingresos por dólar de capital invertido que aquellas fundadas por hombres.



Específicamente, las startups lideradas por mujeres generaron 78 centavos por cada dólar invertido, mientras que las startups lideradas por hombres generaron solo 31 centavos.



¿Por dónde se puede empezar?



Creemos que las fintech tienen la oportunidad de educar financieramente a estas mujeres, que a lo largo de toda Latinoamérica necesitan acceder a servicios digitales para crecer y, no sólo ver resueltas sus necesidades económicas inmediatas, sino como una herramienta para crecer y encarar sus proyectos.



Pero los desafíos siguen ahí…



Creo que es empezar a meterse en la industria, si alguien quiere entrar en el mundo fintech, cada vez hay más compañías fintech en toda América Latina y en Colombia, particularmente también.



Entonces es poder empezar a leer sobre la industria, entender sobre esta, a ver si es algo del interés de cada uno y si es así, meterse en alguna compañía fintech para empaparse de esa industria de lleno y una vez ya entrada en una compañía y en la industria fintech, poder crecer ahí, o en cualquier otro lugar, pero sí creo que hay muchas oportunidades laborales en la industria fintech por todas las empresas que están surgiendo últimamente.



¿Hay espacio para emprender?



Sí, claro que lo hay, basta, como ya lo hemos mencionado, con interesarse, dar el primer paso y saber que no es fácil, pero tampoco es imposible, las mujeres pueden crecer aquí.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio