Cinco señales que indican un tenso ambiente de trabajo

La consultora en storytelling para el desarrollo de liderazgo y el fortalecimiento de la cultura organizacional, Alma Quiroga, presenta cinco preguntas para determinar si en su empresa se está dando un ambiente de trabajo tenso.



(Lea: Cinco características de las empresas en las que todos quieren laborar)



Según la experta las microagresiones, que se pueden presentar en palabras o acciones, son la manifestación de sesgos o juicios previos que tienen los individuos sobre el comportamiento de otros.



(Lea: Trabajadores prefieren bienestar y descanso en lugar de ascensos)

“Cuando no me parece bien que las personas tengan tatuajes, y mi compañero los tiene, inconscientemente mi relación con él es distinta a la que tengo con los demás miembros de mi equipo. Esto puede significar para él una agresión y puede llevar a que se sienta diferente o excluido y por tanto, afectar el desempeño laboral de ambos”, afirma Quiroga.



Entre los efectos que generan para las organizaciones estos comportamientos, se destacan la baja motivación de los colaboradores, equipos poco diversos, por tanto menos innovadores y un alta rotación del personal, entre otros, es por esto que la consultora presenta un breve cuestionario que le permitirá determinar a tiempo si su organización está bajo amenaza por microagresiones.



1. En su equipo, ¿hay una o más personas que a veces se aíslan o dejan de participar durante reuniones por una razón que no es obvia?



2. ¿Los miembros hacen muchos chistes o hacen "bullying" acerca de las personas de diferentes regiones del país?



3. ¿Le cuesta trabajo retener talento diverso en su equipo?



4. ¿Las personas de ambos géneros y/o culturas, participan y aportan ideas en reuniones con la misma frecuencia?



5. Si alguien en su equipo se llegara a sentir discriminado, rechazado, menospreciado, o incómodo, ¿él o ella se sentirá tranquilo de tocar el tema con el/la líder directamente?



¿Cómo solucionarlo?



El profesional de Gestión Humana debe asumir el reto de sacar a la luz los sesgos y las microagresiones que amenazan el ambiente laboral y el bienestar de sus colaboradores. Para ello, el storytelling es una herramienta que permite descubrirlos de una forma natural, empática y efectiva. “Compartir y escuchar experiencias de los miembros de equipo, a través de este tipo de ejercicios, puede ayudar a los encargados de esta área de la organización a facilitar conversaciones constructivas para hacer frente a este fenómeno”, concluye la consultora.