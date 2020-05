Claves para mejorar su perfil profesional en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una plataforma de gran importancia para las empresas, pues no solo permiten tener un acercamiento con sus clientes en un mundo híperconectado, sino que también son una herramienta con amplio potencial, para entre otros beneficios, reclutar al personal deseado.



La principal red social usada en el mercado laboral es LinkedIn, aunque no es la única. En Colombia también existen redes como El Empleo.com, Glassdoor y Facebook, donde los reclutadores buscan y analizan diferentes perfiles profesionales.



Sin embargo, es fundamental que las personas sean activas en LinkedIn y sean conscientes de los beneficios que puede aportar al perfil laboral. Para ello, es necesario que los candidatos tengan claridad sobre cómo administrar su perfil, para alcanzar con éxito y disciplina el cargo que realmente están buscando o deseando.



“De cada 10 vacantes que trabajamos en Spring Professional, 5 de ellas son ocupadas por profesionales cuyos perfiles fueron encontrados en LinkedIn”, asegura Felipe Franco, gerente senior de Spring Professional.





Para alcanzar este objetivo es clave primero tener claro qué tipo de cargo se desea obtener y después, seguir las siguientes diez recomendaciones planteadas por Spring Professional:



1. Foto de perfil: debe ser corporativa, finalmente una imagen brinda la primera impresión a una persona o reclutador.



2. Resumen del perfil profesional: debe contener palabras claves de las funciones que se desempeñan. Es importante que se incluyan todos los términos técnicos utilizados en las funciones del día a día, pues finalmente estas son las palabras que buscan los reclutadores para atar con las necesidades de una plaza laboral.



3. Experiencia profesional: es necesario que contenga el detalle de los logros y resultados que han impactado a las empresas donde se ha desempeñado, resaltando la estrategia utilizada y valor añadido para alcanzar dichos logros.



4. Educación: se recomienda incluir el detalle de los cursos realizados y una breve descripción de cómo ha aportado a las competencias profesionales.



5. Seguidores: es importante ser activo, agregando personas relacionadas con el perfil o con el cargo. Adicionalmente, se debe ser estratégico y selectivo, una clave es seguir a aquellos que en un futuro podrían ser los jefes o empresas en las que el aspirante se proyecta laboralmente.



6. Post: realizar publicaciones con contenido estratégico que muestren los conocimientos del candidato, sus intereses y sus ambiciones.



7. Recomendaciones: es necesario solicitar a los jefes recomendaciones sobre el perfil.



8. Skills: las competencias ostentadas son de gran relevancia para los reclutadores, por lo tanto, es importante que estén validadas a través de likes, por los jefes.



9. Banner: colocar una imagen corporativa y llamativa en el fondo del perfil brindará un plus.



10. Actívese: LinkedIn es una red social, por lo que es importante relacionarse e interactuar por medio de comentarios y generando likes.



Es importante no olvidar que aproximadamente el 50% de las vacantes son llenadas con perfiles de LinkedIn, por lo que es estratégico tener las conexiones adecuadas, tanto con reclutadores, como con potenciales jefes a través de la red. Además, se debe tener presente que entre más contactos se tenga más visible será un perfil.